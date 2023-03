Bad Segeberg (em/kv) Auf Einladung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) fand am gestrigen Mittwochabend im Gemeindehaus in Trappenkamp der Segeberger Wirtschaftstag 2016 statt. Knapp 200 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung des Kreises Segeberg und zum Teil von landesweiten Akteuren sind zusammen gekommen, um sich über zeitgemäße Themen auszutauschen.



Das etwa zweistündige und abwechslungsreiche Programm betraf das gesamte Themenspektrum der aktuellen Wirtschaftsförderungsarbeit und wurde von der Moderatorin Kirsten Kahler begleitet. Nach der Begrüßung, die durch WKS Geschäftsführerin Maike Moser und den Gastgebern vor Ort, Bürgermeister Krille und ARGE-Vorsitzender Bösebeck, durchgeführt wurde, gab es einen Vortrag zum Tourismus. Herr Wagner (NIT = Nordeuropäisches Institut für Tourismus- und Bäderforschung/ Kiel) eröffnete die Inhalte. In der vergangenen Woche gab es einen Workshop (21.09), dessen Inhalte und der Weg zu einer kreisweiten Tourismuskonzeption sind Aspekte gewesen. Ein weiterer Bereich sind interkommunale Gewerbegebiete innerhalb des Kreises Segeberg als ein Entwicklungsaspekt für kleinere Gemeinden gewesen. Herr Mantik, ein Partner der cima /Lübeck) referierte über mögliche Potenziale.



Drawsko Pomorski ist der polnische Partnerkreis des Kreises Segeberg, dessen Wirtschaft mit Stärken und Schwächen beleuchtet wurde. Der stellvertretende polnische Landrat Kozlowski konnte durch einen Simultandolmetscher ins Deutsche übersetzt werden. Als inhaltliches Highlight konnte Herr Prof. Dr. Klodt (Institut für Weltwirtschaft/Kiel) sein Wissen zum Transatlantischen Freihandels- und Investitionsabkommen (TTIP) weitergeben. Dies wirtschaftlich relevante Thema wurde in einer Podiumsdiskussion zwischen Herrn Bohnenkamp (Bauernverband), Herrn Koopmann (IHK Schleswig- Holstein) und Frau Hoffmann (DGB Nord) weiter vertieft und aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Mit einem kurzen Ausblick auf den Segeberger Wirtschaftstag 2017, der in Wahlstedt stattfinden wird, und Schlussworten der Moderatorin wurde das Bühnenprogramm beendet. Aktives Netzwerken und ein gemeinsames Essen rundeten das gesamte Programm des gelungenen Abends ab.



www.wks-se.de

Veröffentlicht am: 06.12.2016