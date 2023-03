Segway-Touren für die Firma

Hamburg (tk) Gesehen hat sie wahrscheinlich jeder schon einmal – die ungewöhnlichen Fahrzeuge, mit denen man stehend durch die Stadt rollen kann. Die Rede ist von Segways. Besonders beliebt sind Segways für Gruppen- Events wie zum Beispiel Firmenfeiern, Tagungen, Incentives und Geburtstagsfeiern. Die S.O.F.A. GmbH bietet seinen Kunden bis zu 20 Segways an, die in der Zweigstelle Hamburg bestellt werden können. Auf Wunsch lässt sich diese Zahl noch aufstocken.



Segway fahren ist ein Riesenspaß für Jung und Alt und kinderleicht zu erlernen! Diese neue Art der Fortbewegung funktioniert mit zwei unabhängigen Elektromotoren, die das erste zweirädrige selbstbalancierende elektrische Fahrzeug antreiben. Die Vor- und Rückwärtsbewegung wird über Gewichtsverlagerungen gesteuert, in die Kurve geht man durch sanften seitlichen Druck mit dem hüfthohen Steuerknüppel.

Könner fahren mit bis zu 20 km/h lautlos über die Fahrradwege und Straßen. Für den Anfang wird jedoch empfohlen, die Höchstgeschwindigkeit auf 6 km/h zu drosseln, um ein Gefühl für die Mechanik zu bekommen. Schon mit 15 Jahren kann es losgehen, wenn mindestens ein Mofa-Führerschein vorhanden ist. Das Fahren ist auf allen Wegen und Straßen erlaubt, auf denen auch mit dem Fahrrad gefahren werden darf. Wenn die Akkus nach knapp 40 Kilometern leer sind, lassen sie sich an jeder Steckdose problemlos aufladen.



Firmenfeste und Outdoorevents

Ob Teambuilding-Maßnahmen oder ein Sommerfest für die Mitarbeiter und ihre Familien – eins haben alle gemeinsam: Eine gute Planung ist unerlässlich. Seit 1993 unterstützt die S.O.F.A. GmbH Unternehmen in der Rundumplanung ihrer Events.

„Für den Sommer haben wir eine große Vielfalt an verschiedenen Attraktionen, mit denen wir Ihre Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen. Vom einzelnen Fun-Gerät bis hin zur Komplettanimation haben wir alles im Programm. Es ist uns wichtig, dass die Bedürfnisse unserer Kunden genau ermittelt und in ein maßgeschneidertes Programm eingebracht werden“, so Christina Moldt, Zweigstellenleiterin in Hamburg.

Veröffentlicht am: 12.04.2016