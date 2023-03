Seit über 25 Jahren Service & Sorgfalt

Neumünster (mp) „Wir folgen jetzt seit 25 Jahren dem Stand der Technik und dem Wandel der Zeit“, erklärt Oliver Schmidt von der PS Solutions Group GmbH. „Im Laufe der Zeit haben wir uns vom Kopiergeräte-Fachhändler zum Anbieter von Druck- und Systemlösungen entwickelt.“



Die PS Solutions Group berät und verkauft nicht nur Drucker, Kopierer und Faxgeräte sondern kümmert sich auch mit größter Sorgfalt um die Wartung. Service wird bei den über 20 Mitarbeitern groß geschrieben.

„Wir empfehlen unseren Kunden einen Servicevertrag, der nicht nur die Wartung einschließt sondern auch eventuelle Reparaturen“, erzählt Oliver Schmidt.

„Unser qualifiziertes Service-Team repräsentiert einen Mix aus langjährigen, erfahrenen und jungen, IT-basierten Mitarbeitern. Dies garantiert eine schnelle Lösung bei technischen Störungen. Und wollen Sie noch mehr, dann sind unsere optionalen Verträge über den telefonischen Support und den Express Service Ihre erste Wahl. Denn durch die All-Inklusive-Verträge bieten wir Ihnen einen Airbag gegen unvorhergesehene Kosten. Dies ist im Verbund mit unseren Fachhandelspartnern bundesweit garantiert.“



Kaufen oder Leasing – die Kunden haben die Wahl

Ein weiterer Service des Unternehmens ist die Installation sämtlicher Druckerteiber in der IT-Umgebung und die Einweisung des Teams in die Bereiche Drucken, Scannen und Kopieren. Schmidt: „Es ist möglich die Geräte bei uns zu kaufen oder auch zu leasen. Dies geschieht direkt über uns, ohne eine Leasinggesellschaft. Ein großer Vorteil, da wir so noch flexibler auf Kundenwünsche eingehen können.“



Beim Verkauf von Geräten der Marken Ricoh, Panasonic und Utax bietet das Team seinen Kunden eine zusätzliche Umfeldanalyse an. „Das bedeutet, dass wir die Druckmöglichkeiten optimieren und die Druckkosten minimieren“, so der Geschäftsführer der PS Solutions Group weiter. „Denn häufig sind die Kosten für Hardware und Service günstiger als die bisherigen Verbrauchskosten unserer Kunden. Sie profitieren von gleichbleibenden Kosten über einen bestimmten Zeitraum hinweg individuell abgestimmt auf die Druckgewohnheiten.“



Egal, ob Einzelplatzdrucker, Netzwerkdrucker oder Multifunktionssystem, ob Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker: In 80 % aller Fälle lassen sich die Kosten optimieren. Bereits 1.500 Kunden in ganz Schleswig- Holstein und Hamburg profitieren bereits von dem Servicevertrag. Manche Kunden sind bereits seit über 25 Jahren dem Unternehmen treu.

Veröffentlicht am: 29.02.2012