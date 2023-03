Seit zehn Jahren absichtlich anders

Pinneberg (em/sw) Erfolgreich am Markt! Die Unternehmensberatung einfach passend – Kompetenz im Dialog feierte ihr 10-jähriges Betriebsjubiläum im Glacehaus Elmshorn – der passende Rahmen für diesen Anlass.



Gründerin und Geschäftsführerin Yvonne Hilberink nahm das Jubiläum als Anlass, zurückzublicken und zugleich nach vorne zu schauen. Die Stärken weiter auszubauen und noch mehr optimale Lösungen für ihre Kunden zu finden. Vor zehn Jahren begann die Unternehmensberaterin als Einzelkämpferin am Markt.



Aus der Menge hervorstechen

Unter allen freiberuflichen Trainerinnen und Trainern galt es, sich schon sehr früh von der Konkurrenz abzuheben. Yvonne Hilberink gelang dieser Schritt schnell, denn sie entschied sich nicht nur als Trainerin unterwegs zu sein, sondern deutlich mehr anzubieten. So kam es zur Gründung der Unternehmensberatung einfach passend – Kompetenz im Dialog mit den drei großen Schwerpunkten Personalentwicklung, Marketing und Vertrieb sowie Existenzgründerberatung.



Foto: Yvonne Hilberink ist eine echte Expertin auf ihrem Gebiet - der Erfolg gibt ihr Recht.

Veröffentlicht am: 27.03.2014