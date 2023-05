Veröffentlicht am 05.05.2023

Kaltenkirchen (em) Die Sektion Segeberg des Wirtschaftsrates der CDU e.V. hat auf ihrer Mitgliederversammlung am 2. Mai 2023 in Alveslohe Veronika Podzins, Prokuristin der Versicherungsmakler Podzins GmbH & Co. KG (Kaltenkirchen), einstimmig zu ihrer neuen Sprecherin gewählt.



Frau Podzins übernimmt damit das Amt des scheidenden Sprechers, Michael Hannemann, der den Sektionsvorstand verlässt. Frau Podzins ist damit die erste Sektionssprecherin im Landesverband Schleswig-Holstein.





In den Vorstand einstimmig wiedergewählt wurden Sven Fischer, geschäftsführender Gesellschafter der Kieswerk Fischer GmbH & Co. KG (Tensfeld); Konrad Butschek, Inhaber der Gutsverwaltung Gayen (Gut Gayen) sowie Ole-Christopher Plambeck MdL, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion.