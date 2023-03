Selbstsicher rüberkommen

16.06.2016 | 18:20 Uhr | pme Akademie | Shanghaiallee 19, 20457 Hamburg



pme Akademie (em) Sie wollen in beruflichen oder privaten Situationen angemessen

rüberkommen? Anhand von Beispielen tauschen

wir uns darüber aus, wie Sie sich in bestimmten Situationen

selbstsicher und gelassen verhalten können. Sie erhalten

Tipps, wie Sie Gespräche entschärfen und mit verbalen

Angriffen besser umgehen können. Erfahren Sie, wie

man auch anders „Nein“ sagen kann.

Anmeldung

Für die Vorträge melden Sie sich bitte bis spätestens

zwei Wochen vor dem angegebenen Termin per Telefon

oder Mail an.

Die Veranstaltungen finden ab einer Mindestteilnehmerzahl

von 10 Personen statt. Kosten pro Veranstaltung/

Teilnehmer: 15,– Euro.

Wir bieten Ihnen parallel zu allen Veranstaltung eine

Kinderbetreuung in unserer angegliederten Kita CompanyKids

Hafencity an. Kosten pro Kind/Veranstaltung:

15,– Euro.

Falls gewünscht: bitte unbedingt bei der Anmeldung

zum Vortrag mitbuchen!

Veranstaltungsort

pme Familienservice Akademie

Shanghaiallee 19, 20457 Hamburg

E-Mail: veranstaltungen-hamburg@familienservice.de

Telefon: +49 40 432145-0 Fax: +49 40 432145-15





Veröffentlicht am: 08.04.2016