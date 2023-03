Selbstständig in Teilzeit

14.06.2016 | 17:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Mit einem regelmäßigen Einkommen inklusive sozialer Absicherung lässt sich das wirtschaftliche Potenzial einer Geschäftsidee gut testen und ein Kundenstamm langsam aufbauen. Eine nebenberufliche Gründung erleichtert den Start in die hauptberufliche Selbstständigkeit - auch in der Familienphase oder parallel zu einem Studium. Doch was gilt es zu beachten?



In diesem Workshop beantworten wir Ihre Fragen rund um die nebenberufliche Existenzgründung. Somit können Sie alle Schritte für Ihre freiberufliche Tätigkeit bzw. zu Ihrem gewerblichen Unternehmen professionell gestalten.



Inhalte:

Anmeldungen, Genehmigungen, rechtliche Aspekte, Scheinselbstständigkeit, Sozialversicherung, Marketing, Wirtschaftlichkeit und persönliche Perspektiven.



http://claudiakirsch.de/seminar/selbststaendig-in-teilzeit-wie-sie-am-besten-nebenberuflich-starten/



Weitere Informationen (auch über finanzielle Zuschüsse) T: 040 – 390 97 42





Veröffentlicht am: 17.03.2016