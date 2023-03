SELGROS strahlt über Norderstedt

Norderstedt (em/jj) SELGROS, der neue Name, dargestellt mit Messer und Gabel in Rot und Weiß, verbindet nun die drei Cash & Carry-Märkte im Großraum Hamburg seit einem Jahr auch äußerlich. Die Standorte Hamburg-Altona, Öjendorf und Norderstedt treten nun einheitlich auf.



Bundesweit agieren unter der Dachmarke „Transgourmet Deutschland“ die beiden operativ selbstständigen Vertriebsbereiche „SELGROS Cash & Carry“ (Neu-Isenburg) und „Transgourmet“ (Foodservice/Mainz). International zählt die Transgourmet Central & Eastern Europe zu einem der führenden Multi-Channel- Anbieter im zentral- und osteuropäischen Zustell- und Abholgroßhandel für gastronomische Profiküchen. Die insgesamt 43 SELGROS Cash & Carry- Märkte in Deutschland, mit einem Umsatz von jährlich rund 1,5 Mrd. Euro, führen auf einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von 10.000 Quadratmetern rund 50.000 Artikel im Food- Bereich und Non-Food-Segment. Rund 4.700 Mitarbeiter/innen garantieren ein besonderes Einkaufserlebnis vor allem für Kunden, die Wert auf Service, Qualität und eine Vielfalt an frischen Produkten legen. „Gastronomie-Kompetenz, Partnerschaft und Dynamik stehen auch nach mittlerweile 25 Jahren für den SELGROSErfolg“, sagt Holger Penndorf, Geschäftsführer SELGROS Cash & Carry.

Auch der Standort Norderstedt verpflichtet sich der SELGROS Unternehmensphilosophie, ebenso wie Geschäftsleiter Andreas Schulz. „Wir erheben höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit und Hygiene sowie den schonenenden Umgang mit Ressourcen. Unser Sortiment ist getreu dem Motto ,Persönlich. Praktisch. Passt.' aufgestellt. Ausgewählte Produkte erfüllen die speziellen Bedürfnisse von Profiküchen aus Gastronomie & Hotellerie sowie von Handelskunden (Bäckereien, Metzgereien, Kiosk, Gewerbetreibenden, Freiberuflern und Selbstständigen).“



Rundumversorger mit Frische-Sortiment

Das Highlight beim auf in einem der drei Cach & Carry-Märkte im Großraum Hamburg ist die markteigene Fachmetzgerei. Diese bietet ein umfassendes Sortiment internationaler Fleisch- Spezialitäten und regionaler Fleisch- und Wurstprodukte aus eigener Herstellung. Außerdem erwartet Kunden eine große Obst- und Gemüseabteilung sowie eine stets gut sortierte Weinund Spirituosenabteilung. Ein breites Non- Food-Sortiment unter anderem mit Textilien, Technik, Möbeln, Haushalts- und Bürobedarf sowie Grillgeräte und Gartenmöbel runden das Gesamtbild ab. Freuen können sich die Kunden auch über extra lange Öffnungszeiten montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr und samstags von 7 bis 20 Uhr.

Veröffentlicht am: 18.05.2015