08.04.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop GmbH | Hermannstr. 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop GmbH (em) Durch Social Media haben sich die Gespräche mit Kunden längst auf Twitter, Facebook und Co. verlagert. Probleme und Fragen werden unter Kunden online diskutiert und über zahllose Foren, Blogs und Social Media Kanäle verbreitet. Realtime und direkter Dialog sind dabei Fluch und Segen zugleich. Sie bieten Unternehmen die Chance, Kundenbedürfnisse besser zu verstehen sowie schnell und unbürokratisch weiterzuhelfen. Auf der anderen Seite drohen Shitstorm und #Hashtag-Bashing, wenn in einer Krisensituation nicht oder fehlerhaft reagiert wird. Sie wollen langfristig Kosten einsparen und Kunden-helfen-Kunden-Mechanismen aufbauen? Sie möchten wissen, wie Sie Social Media als Krisen-Frühwarnsystem und in der Produktentwicklung sinnvoll einsetzen können? Referent Torsten Panzer zeigt Ihnen in diesem eintägigen Praxisseminar, wie Sie zufriedenere Kunden gewinnen und mit diesen einen zeitgemäßen Dialog aufbauen.



Der nächste Termin: 8. April 2016, 09:00 - 17:00 Uhr

Alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung unter: http://www.media-workshop.de/seminare/2380



Bildnachweis: Sergey Nivens@fotolia





Veröffentlicht am: 17.02.2016