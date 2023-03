Seminar: Business Model Canvas am 24.06.2016

Hamburg (em) Wir laden Sie herzlich zu unserem interaktiven Seminar zum Thema „Business Model Canvas“ ein. Es geht um Geschäftsmodellierung - genauer gesagt klären wir die Frage, wie eine Geschäftsidee sich erfolgreich etablieren und halten kann.



Unser CANVAS-Seminar erfolgt nicht nur durch einen theoretischen Vortrags von Dr. Julio Aspiazu, sondern auch der Praxisbezug steht im Vordergrund. Innerhalb eines Speedworkshops haben Sie die Möglichkeit das Gelernte direkt umzusetzen, sodass Sie nach diesem Seminar in der Lage sein werden Ihr eigenes Geschäftsmodell zu erstellen, analysieren und optimieren.



Melden Sie dich hier extern an: www.bm-od.de/crm-events



24.06.2016 | 09:00 Uhr

Daily fresh c/o hit-Technopark | Tempowerkring 6, 21079 Hamburg

Veröffentlicht am: 10.05.2016