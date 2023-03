Hamburg (em) Jede Idee benötigt ein funktionierendes Geschäftsmodell, um sich etablieren und vor allem langfristig halten zu können.



Wir laden Sie ein, am 06. November 2015 in der Frankfurt School of Finance & Management in Hamburg ein interaktives Seminar mit dem Thema Geschäftsmodellierung zu besuchen. Dabei stellt der Referent Dr. Aspiazu das Canvas Business Modell vor. Das Ziel dieses Seminars ist, Ihnen einen Ansatz zur Entwicklung oder Optimierung des eigenen Geschäftsmodells vorzustellen. Nebenbei ergibt sich die Möglichkeit zum Netzwerken.



Mit dem Canvas Business Modell lassen sich Geschäftsmodelle übersichtlich darstellen und weiter entwickeln.



Weiter Informationen unter:

http://www.anmatho.de/seminar-das-canvas-business-model/



06.11.2015 | 09:00 Uhr | Frankfurt School of Finance & Management Hamburg

Ericusspitze 2-4, 20457 Hamburg

Veröffentlicht am: 30.09.2015