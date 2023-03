Seminar „Das sprechende Unternehmen“

Im Alten Finanzamt (em) Seminar zum Buch „Das sprechende Unternehmen - Wie Sie Ihr Unterbewusstsein für Ihren Geschäftserfolg nutzen“ am 25. und 26. September, jeweils von 9 bis 17 Uhr.





Haben Sie sich schon einmal mit Ihrem Unternehmen unterhalten? Mit ihm geredet, wie mit einem Menschen? Nein? Sie denken, Unternehmen reden nicht? Oder tun sie es doch? Was passiert, wenn Sie sich auf die Idee einlassen? Was würden Sie hören, erfahren, erleben?



In meinem Seminar zeige ich Ihnen, dass Unternehmen reden und wie das geht.

Sie erfahren, wie Sie ihr Unterbewusstsein für Ihren Geschäftserfolg nutzen und somit in die Erfolgsspirale kommen. Anhand der drei Themen: Planung, Positionierung und Werbung beleuchten wir erfolgsverhindernde Überzeugungen.



Inhalt:

Das sprechende Unterbewusstsein (Bedeutung des Unterbewusstseins, Aufgabe, Entstehung von Programmierung, Möglichkeiten der Kontaktaufnahme),

Die sprechende Planung (Zeitdruck und Planung, Umsatzziele, Absatzzahlen, Statistiken, Werbeplanung),

Die sprechende Positionierung (Stärkenanalyse, Stärken leben, die Sichtweise der Kunden und Zielgruppe, Positionierung von Unternehmen und Produkten, Umsetzung von Strategien),

Die sprechende Werbung (Ideenentwicklung und Auswahl, Gestaltung von Werbemitteln wie Broschüren und Websites, möglichst reibungslose Umsetzung),

Die sprechenden Fälle (Mit vielen konkreten Fallbeispielen aus der Praxis).



Sie lernen:

die Zusammenhänge zwischen inneren Überzeugungen und äußeren Ergebnissen;

unterbewusste Gedanken, Gefühle und Überzeugungen ins Bewusstsein zu holen;

erfolgsverhindernde Überzeugungen zu ändern und zu drehen;

Verstand und Intuition in Projekten miteinander zu verzahnen;

wie Sie das für sich, Ihr Marketing, Ihr Geschäft nutzen können.



Ihr Nutzen:

Sie sind um ein Vielfaches schneller und effektiver;

Sie finden die echten Ursachen, statt sich mit dem Offensichtlichem aufzuhalten;

Sie wissen, was die Zukunft bringt und sind damit besser vorbereitet, sicherer, stabiler;

Sie wissen, was der andere denkt;

Sie vermeiden teure und schmerzvolle Lernschleifen;

Sie schaffen den Wechsel vom Jammern und Handeln;

Sie fühlen sich freier, leichter, einfach mehr entlastet;

Sie haben mehr Energie.



Investition: 590,- Euro inklusive MwSt. pro Teilnehmer, inklusive Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung, Wasser während des Seminars.



Hier anmelden: http://www.herzog-windeck.de/anmeldung-seminar-das-sprechende-unternehmen-25-26-september-2015/



Freitag | 25. September | 9 Uhr

Im Alten Finanzamt | Nürnberger Str. 22a, 91301 Forchheim



Veröffentlicht am: 18.09.2015