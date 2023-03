Seminar „Generation Code“

10.07.2015 | 17:00 Uhr | Praxengemeinschaft K. Puhlmann u. I. Herden | Borsteler Chaussee 49, 22453 Hamburg



Praxengemeinschaft K. Puhlmann u. I. Herden (em) Entschlüsseln Sie Ihren „Generation Code“



Kennen Sie das Gefühl, manchmal auf der Stelle zu treten und anstehende Entscheidungen, die Ihr Leben betreffen, hinaus zu zögern? Sie spüren einen drängenden Veränderungswunsch, gehen ihm aber nicht nach?



Oftmals hindern uns diffuse Ängste, Unsicherheit oder Schuldgefühle, unserer inneren Klarheit zu folgen und notwendige, häufig auch ersehnte Schritte in unserem Leben zu gehen. Diese Erfahrung kann sich beruflich oder privat ereignen.



Wir alle haben aus unseren Bindungserfahrungen mit unseren Eltern bestimmte Schlüsse gezogen und leben danach. Aber es gibt bei genauem Hinschauen auch manchmal Phänomene, die sich schon bei den Ahnen und Ahninnen davor finden. Man kann das ein unbewusstes Erbe nennen, das wir angenommen haben und dem wir folgen in unseren Haltungen und Handlungen.



Wenn das Erlebte uns im Leben hindert, blockiert, bestimmte Erfahrungen immer wiederkehren, möchten wir das Erbe los werden, das wir nicht hatten ablehnen können, als es uns „in die Wiege“ gelegt wurde?



Das zu erreichen ist möglich! Über die Methode des „Generation Code“ können Sie dieses innere Erbe deutlicher erkennen, den Code verstehen, auflösen und sich von ihm und den damit verbundenen hinderlichen Auswirkungen lösen. So öffnen Sie die Tür zu Ihrem eigenen Leben, zu den Zielen, die Sie tatsächlich erreichen wollen.



Im Wochenendseminar begleitet Sie Inga Herden, Dipl.-Sozialpädagogin, Heilpraktikerin f. Psychotherapie u. GC-Therapeutin unter Mitarbeit von Kristina Puhlmann, Dipl.-Sozialarbeiterin und Systemische Therapeutin auf diesem Weg.



Das nächste Seminar findet vom 10.-12. Juli 2015 statt. Es sind noch wenige Plätze frei!



Info/Anmeldung: 040 / 69 79 00 63 oder 0174 176 3531



Kosten: 350,- € pro Person/Wochenende





Veröffentlicht am: 03.07.2015