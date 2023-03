Seminar „Interne Kommunikation 2.0“

11.06.2015 | 10:00 Uhr | Raboisen 38, 20095 Hamburg



Raboisen 38, 20095 Hamburg (em) Die Arbeitsweise in Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten radikal verändert und stellt die Interne Kommunikation vor neue Herausforderungen: Innovationsdruck und Dynamik steigen, Mitarbeiter müssen zunehmend fachlich und regional übergreifend zusammenarbeiten. Gleichzeitig gilt es, Mitarbeitern permanent Veränderungen zu erklären, sie zu motivieren, ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten und sie idealerweise zum Fürsprecher ihres Unternehmens zu machen. Welche Rolle spielen dabei noch die klassischen internen Medien (Mitarbeiterzeitung, Schwarzes Brett, etc.)? Welche Möglichkeiten und Risiken bringen Social Media im Unternehmen oder auch von außen für die „Interne“ mit sich? Welche Kommunikationsstile, von Top-Down bis Community-getrieben, haben wann ihre Berechtigung? Welche wirtschaftliche Bedeutung kommt der Internen Kommunikation zu? Dieser zweitägige Media Workshop beleuchtet die Rolle der Internen Kommunikation, ihre Chancen und Möglichkeiten.



Nächster Termin: 11. und 12.06.2015 in Hamburg

Alle Infos sowie die Möglichkeit der Anmeldung unter: http://www.media-workshop.de/seminare/2114





Veröffentlicht am: 30.04.2015