Seminar Kommunikation

23.03.2016 | 10:00 Uhr | NLP Akademie Kiel | Beseler Alle 46, 24105 Kiel



NLP Akademie Kiel (em) Kommunikation gelingt immer dann, wenn die Distanz zwischen unterschiedlichen Lebenserfahrungen überbrückt und Verstehen möglich wird. Sprache prägt unseren Alltag und entscheidet über das Gelingen von Abläufen. Mit der Sprache wird dabei nicht nur Information ausgetauscht, sondern auch Beziehung hergestellt und reguliert.



Unser Seminar behandelt die Eigensprache jedes Menschen und die Grundlagen der indirekten Kommunikation. Lernen Sie, wie Sie in Führung, Coaching und Beratung durch den Einsatz spezieller Sprachmustereiner eine höhere Akzeptanz, weniger Widerstand und eine erhöhte Wirksamkeit beim Klienten generieren können.

Inhalte u.a.:

• Eigensprache des Klienten verstehen und spiegeln

• Die Legende der Negationen - Sprache nach innen

• Beziehungsdynamik gestalten

• Optimaler Sprachgebrauch in Coaching und Beratung

• Sprachmuster der Indirekten Kommunikation

• Stimme wirkungsvoll einsetzen



Zielgruppe: Führungskräfte, Berater, Coachs, Trainer



Termin:19. – 20. März 2016 in Kiel, jeweils 10:00 – 17:00 Uhr

Ort:Kiel

Trainer: Guenther Hansen, Personalberater, Lehrtrainer DVNLP, Certified Business Trainer und Dozent für Erwachsenenbildung IHK







Veröffentlicht am: 18.01.2016