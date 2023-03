Service mit Sonderkonditionen

Bad Segeberg (sw) Die Travag Trave Automobil GmbH mit rund 50 Mitarbeiter hat ihren Kunden einiges zu bieten.



Neben VW, Audi und Skoda gehören auch VW-Nutzfahrzeuge zu dem Programm, für die es eine individuelle Beratung bei der Auflastung und bei speziellen Aufbauten gibt. „Wir bieten unseren Kunden eine umfangreiche Großkundenbetreuung an“, so Stephan Busse (Foto).



„Diese umfasst eine ausführliche Beratung durch unsere Verkäufer über Leasingund Finanzierungsmöglichkeiten. Zudem gibt es beim Service Sonderkonditionen auf Teile der Reparatur.“ In der hauseigenen Vermietstation bietet das Team von der Travag Trave Automobil GmbH seinen Kunden außerdem Leihwagen, wenn das eigene Auto z. B. länger in der Reparatur bleiben muss.

