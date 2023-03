Servus in der Stadthalle

Neumünster (bo) Pfüet di! Viele kennen Michael Neumannn noch aus dem „Parterre“ im Sagerviertel, seit Dezember hat er die Restauration in der Stadthalle übernommen. Die Renovierungsmaßnahmen sind zwar noch nicht ganz abgeschlossen, aber schon heute präsentiert sich das „Johann und Amalia“ in ganz neuer Optik.



Helle Möbel und eine moderne Gestaltung lassen das ehemalige Stadthallen-Restaurant wesentlich freundlicher erscheinen. Benannt hat Michael Neumann das Restaurant nach seinen Großeltern, die aus Österreich stammen. Ihnen zu Ehre wurden nicht nur zwei beeindruckende Portraits aufgehängt, sondern auch eine Speisekarte mit köstlichen Gerichten aus dem Land zusammengestellt. Ob Znümi oder Fruasti am Morgen, Magntratzerl zur Mittagszeit oder nach den Schweinemedaillons einen Topfenpalatschinken – die Küche unseres Nachbarlandes hat Einzug in Neumünster gehalten. Die Gäste dürfen sich außerdem auf einen täglich wechselnden Mittagstisch – hier lohnt ein Blick auf die Facebookseite – Kaffee und Kuchen sowie den Sonntagsbrunch freuen. Selbstverständlich profitieren auch die anderen Gäste der Stadthalle von dem frischen Wind, denn natürlich übernimmt der Gastronom mit seinem Team auch die Bewirtung auf der Galerie, den Tagungsräumen, im Festsaal und während der Theaterpausen.



Foto: Michael Neumann ist der neue Gastronom in der Stadthalle.

Veröffentlicht am: 24.02.2014