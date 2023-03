„Setzen Sie sich in Szene“

Hamburg (em/ab) Im Geschäftsleben zählen eine überzeugende Persönlichkeit und eine gewinnende Ausstrahlung. Beides bringt der professionelle Fotograf Gunnar Meyer optimal zur Geltung. Ob für Websites, Broschüren, Geschäftsberichte oder Banner: Mit einem Business-Shooting rückt er seine Kunden ins rechte Licht – mit Ausstrahlung und Wirkung.



Ein besonderer Schwerpunkt seiner fotografischen Arbeit sind Businessportraits sowie Mitarbeiterfotos, für die er die Mitarbeiter eines Unternehmens auch im Arbeitsumfeld und bei Arbeitsabläufen ablichtet. „Holen Sie Ihre Belegschaft vor die Kamera und zeigen Sie sich Ihren Kunden. Fragen Sie einfach nach meinen speziellen Firmen-Konditionen“, erklärt der gelernte Reprofotograf, der sich im Jahr 2009 selbstständig machte und nun jeden Tag aufs Neue seinen Traumberuf lebt. „Mit Fotos erinnern wir uns an besondere Momente“, erzählt Gunnar Meyer weiter. „Auf ihnen zeigen wir uns, wie wir sind – oder wir setzen uns in Szene, werben, spielen, schlüpfen in Rollen, erfinden uns neu. Darum fotografiere ich Menschen leidenschaftlich gerne. Beauty, Business, People. Ob bewusst inszenierte Glamour-Shootings, professionelle Business-Portraits oder individuelle Bilder: Jedes Fotoshooting ist ein neues Abenteuer.“ Neben der Unternehmensfotografie bietet er auch Produktfotografie zum Beispiel für Unternehmen zur Onlinepräsentation sowie private Fotos etwa für Hochzeiten an.

Veröffentlicht am: 29.05.2013