Showtime  auf den Bühnen des Lebens

Hamburg (fg) Zum nunmehr siebten Mal trifft sich die norddeutsche Wirtschaft auf der B2B NORD, Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse, am 14. April 2016 von 9 bis 17 Uhr in der MesseHalle Hamburg Schnelsen.



Längst hat sich die Veranstaltung als eine gut frequentierte Dialogplattform im Norden etabliert. Regelmäßige Besucher und Aussteller der B2B NORD können dabei bestätigen, dass sich die B2B NORD von Messe zu Messe stetig weiter entwickelt hat. Auch in diesem Jahr sind neue Formate auf der B2B NORD geplant.



Fachforum Logistik und Personal

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der SVG Hamburg, die auf der B2B NORD das erste Fachforum Logistik ausrichtet“, so Eventleiterin Francisca Garcia-Aval. Das Fachforum Logistik dient zum Informationsaustausch, Wissenstransfer und Vernetzung der logistikaffinen Unternehmer in der Metropolregion Hamburg. Als besonderes Highlight ist ein WirtschaftsDialog Logistik im Rahmen des Fachforums geplant.

Das Konzept der Fachforen soll dabei auch über die anderen Fachbereiche weitergeführt werden. Aufgrund der großen Nachfrage wird im April ebenfalls ein Fachforum Personal in die B2B NORD integriert.



Sechs Top Speaker der German Speakers Association e.V. geben wieder Einblicke und Denkanstöße zu verschiedenen Themenbereichen.

Der Cirque du Soleil Star Christian Lindemann lässt die Besucher der B2B NORD hinter die Kulissen blicken und liefert Übersetzungsarbeit zwischen den Weltbühnen und den alltäglichen Bühnen des Lebens. Er gibt seinen Erfahrungsschatz weiter, um Jedem Mut und Selbstvertrauen zu vermitteln, um erfolgreich auf den „Bühnen des Lebens“ unterwegs zu sein. Der Meister der Bühne zeigt, wie Aufmerksamkeit generiert werden kann, mit Fokus und Wahrnehmung umzugehen, Faszination zu erzeugen und Menschen wirklich zu berühren – it's showtime!



Branding

Was haben Steve Jobs, Marc Zuckerberg, Helene Fischer und Thomas Gottschalk gemeinsam? Sie alle sind in gewisser Weise einzigartig und haben auf die eine oder andere Art und Weise ihre Branche verändert. Drei Geheimnisse erfolgreicher Positionierung verrät Paul Misar, der vom österreichischen größten Wirtschaftsmagazin TREND als Markenmacher bezeichnete Entrepreneur und Erfolgsbuchautor. In Zeiten der Informationsüberflutung, wo Produkte sich immer ähnlicher werden, wird bewusstes BRANDING immer wichtiger für den Erfolg.



Präsentationstrends

Dipl.-Wirtsch.-Informatiker Matthias Garten, Experte für innovatives Präsentieren, zeigt den Besuchern der B2B NORD, welche Präsentationstrends gerade aktuell sind. Angefangen von trendigen Slidedesigns, über die Konzeption des Inhalts, bis hin zu aktuellen Präsentationstools und Spielarten von Inszenierungen. Matthias Garten ist Chief Presentation Officer, Unternehmer, Speaker, Trainer, mehrfacher Buchautor, Präsentationscoach, Organisator des weltweit einzigartigen Presentation-Bootcamp und Herausgeber des Presentation Trend Reports.



Neugierig geworden? Für zusätzliche Informationen und Standbuchungen wenden sich interessierte Unternehmen an die Event-Abteilung des Regenta Verlages:

Info@B2B-NORD.de, 0 41 92 / 819 69-58

Veröffentlicht am: 03.02.2016