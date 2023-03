Sicher auf der Straße unterwegs

Hamburg (sw/mo) Mitarbeiter des eigenen Unternehmens fortund weiterbilden und so die Firma nach vorne bringen – das ist für jeden Unternehmer ein Muss. In den Qualifizierungslehrgängen des TÜV NORD Schulungszentrums werden wichtige Inhalte zu verschiedensten Berufsbildern vermittelt. Ein Schwerpunkt ist die Berufskraftfahrerweiterbildung.



„Durch den ständigen Austausch mit Unternehmen aus der Region wissen wir genau, wo Fachkräfte benötigt werden“, so Claus Frankenstein, Geschäftsführer des TÜV NORD Schulungszentrums. „Wir wissen, welche Berufe der Zeit gefragt sind und können genau auf diesen Bedarf reagieren. Zur Zeit sind es besonders die Bereiche Transport, Spedition und Logistik, in denen Arbeitgeber ihre Beschäftigten fortbilden lassen.“



Anerkannte Weiterbildung für Lkw- und Berufskraftfahrer

Es wird viel über das Berufskraftfahrer- Qualifikations-Gesetz gesprochen. Allerdings wissen viele nicht genau, um was es dabei geht. Die vorgeschriebenen Schulungen sollen die Ausbildung der Berufskraftfahrer im Straßenverkehr verbessern. Die Verkehrssicherheit und eine wirtschaftliche Fahrweise stehen hierbei ganz klar im Vordergrund. Das neue Berufskraftfahrer-Qualifikations- Gesetz (BKrFQG) gibt vor, dass alle gewerblich tätigen Fahrer im Güterverkehr, über 3,5 Tonnen, und alle Busfahrer eine regelmäßige Weiterbildung von fünf mal sieben Stunden innerhalb eines Fünfjahres-Zeitraumes absolvieren müssen, um weiter gewerblich Transportfahrten durchführen zu dürfen. Die vorgeschriebene Weiterbildung umfasst 35 Unterrichtsstunden zu je 60 Minuten. Diese Pflichtstunden sind in einzelne Tagesseminare aufgeteilt. Die Teilnahme an den einzelnen Modulen wird durch das TÜV NORD Schulungszentrum bescheinigt. Wer an den fünf geforderten Veranstaltungen teilgenommen hat, kann mit den entsprechenden Weiterbildungsnachweisen des TÜV NORD Schulungszentrums den Führerschein um weitere fünf Jahre verlängern. Die Weiterbildungen sind somit im Abstand von jeweils fünf Jahren zu wiederholen. Die Inhalte der Weiterbildungs- Module sind zwar gesetzlich vorgeschrieben, aber kein langweiliges Pflichtprogramm. In speziell auf Berufskraftfahrer zugeschnittenen Veranstaltungen vermitteln erfahrene Trainer neben den gesetzlichen und technischen Vorgaben zahlreiche konkrete Tipps und Hilfestellungen für die tägliche Arbeit, und das praxisnah und gut verständlich. Die Fahrer werden sensibilisiert und motiviert, ihre Verantwortungen zu erkennen und das vermittelte Wissen positiv und sicher umzusetzen.



Fortbildung für Fahrzeugführer für Gefahrguttransporte

Die eigene Verantwortung erkennen – das wird auch von Fahrzeugführern für Gefahrguttransporte erwartet. Auf deutschen Straßen werden ca. 350 Millionen Tonnen gefährliche Güter im Jahr transportiert. Dass dieser Transportzweig durch viele Gesetze und Verordnungen geregelt wird, versteht sich von selbst. Auf der sicheren Seite ist, wer sich regelmäßig weiterbildet und sein Wissen auf den neuesten Stand bringt. Interessierte können an den Schulungen Basis, Basis/Tank sowie Kursen für Tank als Erweiterung beziehungsweise Auffrischung des bereits erworbenen Wissens teilnehmen. Wichtig: Nur wer einen Basis-Kurs erfolgreich abgeschlossen hat, kann an weiteren Schulungen und Fortbildungen teilnehmen. Mit den GGVSEB-Schulungen Basis/Tank des TÜV NORD Schulungszentrums erhalten die Teilnehmer wichtige Grundkenntnisse, unter anderem über die allgemeinen Vorschriften zum Umgang mit Gefahrgut sowie allgemeine Gefahreneigenschaften. Nach Beendigung des viertägigen Basiskurses erhalten die Absolventen ein TÜVZertifikat sowie einen Befähigungsnachweis für Gefahrguttransporte. Nach Erwerb des Zertifikats des ADR-Basiskurses können weitere Fortbildungen besucht werden, wie zum Beispiel die Aufbaukurse Klasse 1 oder Klasse 7, die sich an Fahrzeugführer richten, die explosive beziehungsweise radioaktive Stoffe oder Gegenstände befördern. Nach bestandener IHKAbschlussprüfung erhalten alle eine neue erweiterte ADR-Bescheinigung und eine TÜV NORD Teilnahmebescheinigung. Genau wie Lkw- und Berufskraftfahrer müssen auch Gefahrgutfahrer ihr erlerntes Wissen regelmäßig auffrischen. Hierzu bietet sich der Fortbildungskurs des TÜV NORD Schulungszentrums an. In zwei aufeinanderfolgenden Samstagen kann so eine Verlängerung des ADR-Scheines zur weiteren Berechtigung des Transportes gefährlicher Güter erworben werden.

Veröffentlicht am: 20.03.2013