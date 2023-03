Sicher investieren

Norderstedt (kk) Im Norden der Metropolregion Hamburg bietet die EGNO für Investoren im FREDERIKSPARK in hervorragender Lage attraktive Grundstücksflächen für den Bau eines Wohnund Geschäftshauses.



Die Bauflächen liegen eingebettet in ein grünes Wohnumfeld mit Blick auf die neuen Parkanlagen im FREDERIKSPARK. Interessenten profitieren von der exzellenten Infrastruktur und Verkehrsanbindung des wachsenden Stadtquartiers. Ein idealer Standort für kleine und mittlere Dienstleistungsunternehmen. Der FREDERIKSPARK in Norderstedt liegt mitten in der Metropolregion Hamburg, nur wenige Fahrminuten von der A7 und lediglich zwölf Kilometer vom Hamburg Airport entfernt. Das Zentrum der Stadt Norderstedt ist mit PKW oder mit der AKN in wenigen Minuten zu erreichen. Als „Stadt im Grünen“ mit vielen Parks und Grünanlagen sowie nahen Wäldern und Mooren glänzt Norderstedt mit hohem Freizeitwert. Die mit über 75.900 Einwohnern fünftgrößte Stadt Schleswig-Holsteins bietet mit ihrem jungen Stadtkern Norderstedt Mitte und den Einkaufsmöglichkeiten im Herold-Center urbane Qualitäten. Mit der U-Bahn sind die Norderstedter in 30 Minuten in der Hamburger City.

Veröffentlicht am: 02.05.2013