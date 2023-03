Sicher seit 25 Jahren

Neumünster (jj/sw) SAFE bedeutet Sicherheit – nicht nur in der Übersetzung. Zahlreiche Kunden setzen täglich auf den Wach- und Sicherheitsdienst der SAFE Sicherheit & Service GmbH.



„Wir bieten Werk- und Begleitschutz, Alarmanlagen, Pförtner-, Empfangs-, Ordnungs- und Veranstaltungsdienst sowie Alarmverfolgung, Arbeitssicherheit und auf Anfrage sogar Detektivleistungen und Personenschutz“, berichtet Geschäftsführer Lutz Holland. „Allem voran kommt jedoch unsere Sicherheitsanalyse inklusive Beratung. Diese beinhaltet die exakte Feststellung aller internen und externen Faktoren, die Ihrem gewünschten Sicherheitsziel im Wege stehen. Gemeinsam erörtern wir die aktuellen Probleme und Defizite und bieten gleichzeitig effiziente Lösungsansätze an, in denen die zu erwartenden Bedrohungen schon frühzeitig identifiziert sind.“ SAFE verfügt über qualifizierte Experten, die sich durch praktische Erfahrungen und Kenntnis der notwendigen Vorschriften und Gesetze in dieser heiklen Dienstleistung auszeichnen.



Foto: Geschäftsführer Lutz Holland sorgt für die Sicherheit seiner Kunden.

Veröffentlicht am: 20.03.2013