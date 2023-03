Sicherheit für Online-Händler

Neumünster / Pinneberg / Segeberg (em/jj) Der Online-Handel ist ein Wachstumsmarkt. Auch für immer mehr Kunden der Sparkasse Südholstein gehören Einkäufe im Internet heute zum Alltag. Immer öfter nutzen sie dafür paydirekt – das Online-Bezahlverfahren „made in Germany“. Einfach und sicher ist paydirekt der neue deutsche Standard fürs Online-Bezahlen.



Einfach und schnell – so bezahlen Online-Kunden heute mit paydirekt. Dabei haben sie das gute Gefühl, dass ihre Daten beim Bezahlen nicht in falsche Hände geraten. Denn paydirekt unterliegt höchsten Sicherheitsanforderungen und die Sparkassen genießen als Marktführer das größte Vertrauen der Menschen, wenn´s um Geld geht.



Vertrauenssache

Vertrauen ist der wichtigste Faktor beim Einkauf im Internet, um Kaufabbrüche zu verhindern. Kunden vertrauen paydirekt, da es ein Angebot ihrer Sparkasse oder Bank ist. Davon profitiert auch der Online-Handel. paydirekt verbessert die sogenannte Conversion Rate. Sie ist eine Kennziffer für den Online-Handel und gibt den Teil der Kaufinteressenten an, die eine bestimmte Webseite besuchen und dabei zu Käufern werden. Die Sparkasse Südholstein bietet Unternehmen mit paydirekt ein attraktives Bezahlverfahren für ihren Online- Handel: So garantiert paydirekt Online-Händlern die Zahlung. Zahlbeträge werden am Girokonto des Käufers geprüft und genehmigt, so dass ein Händler sofort eine Ware aussenden oder eine Leistung erbringen kann. Die Identifikation des Käufers am Girokonto ermöglicht zudem eine einfache Altersverifikation. So reduziert paydirekt schon beim Zahlungsvorgang den Aufwand und sorgt für schnelle Liquidität.



In ganz Deutschland können über 50 Millionen Online-Banking-Kunden paydirekt als sicheres und einfaches Online-Bezahlverfahren nutzen. Immer mehr Händler sichern sich dieses Kundenpotenzial und steigern ihren Online-Umsatz mit paydirekt. Eine einfache System-Integration hält dabei den Aufwand für Händler gering. Über Plug-ins kann paydirekt komfortabel und schnell in alle gängigen Shopsysteme eingebunden werden. Für eine Integration in individuelle Systeme bietet paydirekt eine ausführliche API-Dokumentation sowie die Unterstützung von Experten des Service-Dienstleisters für innovative Zahlverfahren GISZ, einem Tochterunternehmen des Deutschen Sparkassenverlags sowie der Landesbanken Baden- Württemberg und Hessen-Thüringen. Einfach sicher online bezahlen in nur drei Schritten Mit paydirekt bezahlen ist sicher und komfortabel. Einmal im Online-Banking der Sparkasse Südholstein für paydirekt registriert, zahlen Kunden ihre Online-Einkäufe einfach mit Benutzername und Passwort – direkt von ihrem Sparkassen-Girokonto. Drei Schritte genügen. Eins: paydirekt auswählen. Zwei: Benutzernamen und Passwort eingeben. Drei: Zahlung bestätigen. Während des Zahlungsvorgangs läuft eine Sicherheitsprüfung im Hintergrund. In nur wenigen Einzelfällen bestätigen Kunden ihre Zahlung, indem sie zusätzlich eine TAN eingeben. Damit sind die Kunden der Sparkasse Musterstadt bei ihren Online-Einkäufen mit paydirekt optimal abgesichert.



Einkaufen mit Käuferschutz. Liefert ein Händler nicht, genießen paydirekt-Kunden zudem Käuferschutz: Sie erhalten ihr Geld schnell und unkompliziert zurück. Denn bei Rückabwicklung einer paydirekt-Transaktion wird Käufern das Geld direkt auf ihr Girokonto gutgeschrieben.



Mit paydirekt behalten Sparkassenkunden den Überblick. Ihre Zahlungen können sie im Online- Banking ihrer Sparkasse jederzeit prüfen.

Veröffentlicht am: 23.09.2016