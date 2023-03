Sicherheit leicht gemacht mit secQcert®

Hamburg (em/sw) In vier Schritten zum Datenschutz-Gütesiegel! „Viele mittelständische Unternehmen unterschätzen das Risiko, das sie durch nicht ausreichendes Sicherheitsbewusstsein eingehen“, erklärt Jörg Lumbeck, Datenschutz-Experte von secQcert ®, die in Hamburg-Duvenstedt seit 2005 ihren Stammsitz hat.



Zu Sicherheitsmaßnahmen sind Unternehmen durch diverse gesetzliche Vorgaben verpflichtet, wie zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz, das GmbH-Gesetz, das KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich), das TMG (Tele- Mediengesetz) aber auch das BGB und das HGB. All diese Gesetze nehmen die Unternehmensinhaber in die Pflicht, Risiken – dazu gehört auch der Bereich „Sicherheit“ – zu minimieren. Oftmals wissen Unternehmensleiter nicht, wie sie den ersten Schritt zu mehr Sicherheit umsetzen sollen. Zwar besteht in vielen Firmen das Bewusstsein und der Wunsch eine größere Sicherheit zu schaffen, häufig jedoch wird dann aber irrtümlich angenommen, dass diese „Investition“ keinen direkten Return-on-Invest und Nutzwert bringen wird. „Weit gefehlt!“, fährt Jörg Lumbeck fort. „Denn bereits bei einem ,Kurz- Audit’ werden meist schon während der Untersuchung jedes Unternehmens diverse Risikolücken erkannt, dokumentiert und resultierende Maßnahmen priorisiert. Meist wird festgestellt: Es ist nur der Mensch, der in seiner Verantwortung und an seinem Verantwortungsbewusstsein sensibilisiert und mehr eingebunden werden muss und das nachhaltig! Daher legen wir besonderen Wert auf den ,Faktor Mensch’ im Unternehmen und haben hierzu vier Schritte zum Datenschutz-Gütesiegel entwickelt.



Dadurch wird die erforderliche Nachhaltigkeit erreicht und das Risiko der alleinigen Haftung des Unternehmers oder eines Geschäftsführers wesentlich verringert. Vertrauen und fachliche Kompetenz sind dabei essenziell wichtig“, so Jörg Lumbeck. Um die Bedürfnisse der Kunden erfüllen zu können, setzt secQcert® auf eine ganzheitliche Sichtweise und nicht auf Insellösungen. Deshalb hat secQcert® einen umsetzbaren Weg entwickelt, der alle Unternehmensbereiche erfasst, nachhaltig ist und sofort den daraus ersichtlichen Mehrwert deutlich erkennen lässt. Überdies hat secQcert® den Bereich „Datenschutz und sichere eBusiness-Lösungen“ positiv bereichert und mit dem „Glorinty (HIMS)“ viel Aufmerksamkeit gewonnen. So wurde das „Glorinty (HIMS)“ von der Initiative Mittelstand mit dem begehrten Mittelstandspreis bereits in 2008, 2012 und 2013 ausgezeichnet und wurde erneut auch für 2014 wieder mit seinen neuesten Features nominiert. Die Neuerung ist eine automatisierte Überwachung einzuhaltender Schulungsintervalle. Diese Erweiterung verspricht wieder zusätzliche Anwenderkreise für das leistungsfähige Tool aufmerksam zu machen, da zum Beispiel Schulungsverantwortliche dadurch eine erhebliche Erleichterung erhalten. Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Partnerfirmen können mit diesem Datenschutzkonformen Tool zum Beispiel gezielt mit wichtigen Informationen informiert und „gebrieft“ werden, Wissenstransfer lokal und weltweit sichergestellt und Online-Weiterbildungen individuell umgesetzt werden. „Dies ist ein wesentlicher Meilenstein für geschützte Datenkommunikation, den wir da mit dem „Glorinty (HIMS)“ gesetzt haben und wir freuen uns, damit dem aktuellen Bedürfnis für Datenschutz und -sicherheit in der modernen Datenverarbeitung und Kommunikation gerecht werden zu können.



Das Glorinty (HIMS) ist für jedes Unternehmen und jede Unternehmensgröße einsetzbar und zu 99 Prozent sicher“, so Jörg Lumbeck.



Er lädt alle Interessierten dazu ein, gern auch eine kostenfreie Teststellung bei ihm zu erfragen.





Foto: (rechts) Jörg Lumbeck, Inhaber und Geschäftsführer der secQcert®.

Foto: (unten) Das für jede Unternehmensgröße geeignete Vier-Stufen-Vorgehensmodell

der secQcert.

Veröffentlicht am: 03.02.2014