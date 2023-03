Sicherheit & Qualität im Bereich Gebäudesicherheit

Henstedt-Ulzburg (mp) Seit über 100 Jahren ist das Unternehmen SMS Sager Metallbau & Sicherheitstechnik e.K. in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg und Umgebung für seine Kunden im Einsatz.



Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst neben Schlosserei, Metallbau, Schweißfachbetrieb und Edelstahlverarbeitung über die Bereiche Vordächer, Terrassendächer, Geländer, Treppen, Balkone, Toranlagen, Metallzäune, Schmiedeeisen, Garagentore und Rolltore auch die Reparatur und Wartung von Fenstern, Tür- und Toranlagen. 1901 wurde der Familienbetrieb als kleine Huf- und Wagenschmiede gegründet, heute arbeiten hier rund 20 Mitarbeiter.



„Nach der Unfallverhütungsvorschrift (kurz UVV) müssen alle Türen, die sich kraftbetätigt automatisch öffnen, jährlich geprüft werden“, erklärt Mike Kirschnick, der seit Juli 2011 im Unternehmen tätig ist. „Eine Brandschutzuntersuchung muss sogar halbjährlich geprüft werden.“ Daher bieten SMS Sager Metallbau & Sicherheitstechnik e.K. und SWS Sager & Wulf Sonnenschutzsysteme oHG gemeinsam einen Service, der herstellerneutral und rund um die Uhr abrufbar ist, an. Ausschließlich qualifizierte Servicetechniker kümmern sich um die Wartung, Instandhaltung und Reparatur.



„Egal, ob Gewerbe, Bürohäuser oder öffentliche Einrichtungen: wir sind Dienstleister rund um die Gebäudesicherheit und Gebäudetechnik“, so Mike Kirschnick weiter. „Um den Wert Ihrer Immobilie nachhaltig zu sichern, bedarf es einer professionellen, einwandfreien Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Prüfung Ihrer Anlagen und Objekte. Gerne beraten wir Sie ausführlich über die Möglichkeiten.“ Aber auch im Bereich Sonnenschutzsysteme, wie Markisen, Rollläden, Insektenschutz, Schiebe- und Klappläden, bekommen Kunden hier eine kompetente Beratung und qualitativ hochwertige Produkte namhafter Hersteller.

Veröffentlicht am: 02.04.2012