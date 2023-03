Sicherheit und Service

Neumünster (lm/sw) Jederzeit schnell, flexibel und qualifiziert. Als Fachanbieter in den Bereichen Wachund Sicherheitsdienstleistungen sowie Zeitarbeit hat sich die Firma SAFE Sicherheit & Service GmbH seit ihrer Gründung im Jahre 1987 zu einem ortsansässigen mittelständischen und modernen Unternehmen entwickelt. Dieses konnte das Unternehmen in diesem Jahr wiederholt weiter ausbauen.



„Wir sind sehr zufrieden mit der aktuellen Auftragslage“, so Lutz Holland (Foto), Geschäftsführer von SAFE. „In beiden Bereichen, dem Wach- und Sicherheitsdienst und der Personaldienstleistung, konnten wir auf Anforderungen und Wünsche unserer Kunden kompetent, schnell, flexibel und zuverlässig reagieren. Gerade jetzt, in der (Vor-) Weihnachtszeit und zwischen den Feiertagen um den Jahreswechsel, kommt es oft zu personellen Engpässen. Dann ist es unerlässlich, sich jederzeit schnell und unkompliziert durch qualifizierte und motivierte Kräfte verstärken zu können“, weiß der Fachmann.



„Zudem ist uns der direkte Kontakt zu unseren Kunden sehr wichtig. Deshalb steht für alle Belange ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.“ Vielleicht ist das das Erfolgsgeheimnis der SAFE Sicherheit & Service GmbH.

Veröffentlicht am: 02.12.2013