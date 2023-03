Sicherheit zur Reisezeit

Quickborn (em/sw) Endlich ist es so weit: Der lang ersehnte Urlaub ist da! Die Urlaubsvorbereitungen sind abgeschlossen, letzte Einkäufe wurden getätigt, bevor es endlich los geht. Aber wie sieht es mit der Sicherheit im eigenen PKW aus?



Fachleute schätzen, dass nur jeder siebte Personenkraftwagen mit einem Autofeuerlöscher ausgerüstet ist. Dies ist ein erschreckendes Ergebnis. Die zahlreichen Autobahnunfälle der Vergangenheit haben es deutlich gezeigt: Selbst relativ harmlose Karambolagen können katastrophal enden, wenn Feuer ausbricht. Ursachen für viele Autobrände sind technische Mängel. An erster Stelle stehen Vergaser- und Kabelbrände, aber auch ausgelaufene Benzintanks. Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen stellen ebenfalls ein nicht zu unterschätzendes Brandrisiko dar.



„Viele dieser Brände könnten bereits in der Entstehungsphase gelöscht werden. Wichtig ist, möglichst früh einzugreifen, z. B. mit dem GLORIA Autofeuerlöscher F 1 G Exclusiv. Der handliche 1-kg-Feuerlöscher (Löschmittel Universalpulver) ist blitzschnell einsatzbereit (Einhandbedienung). Er hat eine hohe Löschleistung. Der Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar. Dank des stabilen Sicherheitskoffers ist der Feuerlöscher in jedem PKW oder Wohnmobil problemlos unterzubringen. Selbstverständlich ist er nach seinem Einsatz nachfüllbar“, so Schornsteinfegermeister und Gebäudeenergieberater Bernd Maaß.



„Übrigens: Wer eine Füllung versprüht hat, um einem anderen zu helfen, bekommt sie von dessen Versicherung ersetzt“, so Bernd Maaß abschließend.

Veröffentlicht am: 16.05.2017