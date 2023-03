Sicherheitrisiko erkennen und minimieren

Neumünster (em/lr) Die SAFE Sicherheit & Service GmbH bietet ihren Kunden am Anfang jeder Maßnahme im Tätigkeitsfeld des Wach- und Sicherheitsschutzes eine ausführliche Sicherheitsanalyse und -beratung.



„Wir erarbeiten für Sie eine detaillierte Sicherheitsanalyse unter Einbezug aller internen und externen Faktoren“, so Geschäftsführer Lutz Holland. „Im engen Dialog erörtern wir gemeinsam die aktuellen Probleme und bieten Ihnen gleichzeitig effiziente Lösungsansätze an, in denen die zu erwartenden Bedrohungen schon frühzeitig identifiziert sind. Die Ergebnisse dieser Sicherheitsanalyse bilden die Grundlage für unsere Empfehlung und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung Ihrer Sicherheit“, so Lutz Holland weiter. SAFE Sicherheit & Service GmbH verfügt über qualifizierte Experten, die sich durch praktische Erfahrungen und Kenntnisse der notwendigen Vorschriften und Gesetze in dieser heiklen Dienstleistung auszeichnen. Neben dem Wach- und Sicherheitsschutz bietet SAFE Sicherheit & Service auch die Dienstleistung der Zeitarbeit an.



SAFE Sicherheit & Service GmbH

Segeberger Str. 69a

24539 Neumünster

www.safe-sicherheit-service.de

Veröffentlicht am: 25.06.2013