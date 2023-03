06.07.2016 | 09:17 Uhr | M.O.C. München | ,



M.O.C. München (em) System von primion garantiert den kompletten Überblick

psm2200 auf der SicherheitsExpo in München in Halle 4 am Stand D.02



Auf der SicherheitsExpo in München wird der von primion entwickelte Sicherheitsleitstand psm2200 erneut im Mittelpunkt des Interesses stehen. In Halle 4 am Stand D.02 wird der Sicherheitsexperte für Industrie und Wirtschaft demonstrieren, welche Gewerke übergreifenden Einsatzmöglichkeiten der psm2200 bietet.



Der psm2200 ist bei zahlreichen primion-Kunden weltweit sehr erfolgreich im Einsatz. Im psm2200 werden verschiedene Gewerke - auch branchenfremde - über Schnittstellen angebunden. Dies stößt auf großes Interesse in der Branche.



Der psm2200 ist ein modernes Leitstellen-System, das den kompletten Überblick über alle angeschlossenen Gewerke garantiert. Es verknüpft die in der Zutrittskontrolle und Videoüberwachung auftretenden Ereignisse miteinander und kann durch die Video-Verifikation automatisiert Folgemaßnahmen einleiten. Durch die Integration von Videotechnik und Zutrittskontrolle in einem Gesamtsystem werden Informationsverluste vermieden. Eine zentrale Datenbank minimiert den Datenverkehr und somit eine mögliche Angriffsfläche für Sabotageversuche sowie auch den Wartungsaufwand. Meldungen werden per SMS, Fax oder E-Mail über Workflow-Szenarien und Scripts weitergeleitet. Dies minimiert den Personalaufwand.



Das optimale Sicherheitslevel wird durch weitere Gewerke wie EMA, BMA und Notrufsysteme erreicht. Die Einsatzgebiete des psm2200 sind nahezu unbegrenzt und überall sinnvoll, wo ein hoher Sicherheitsstandard erforderlich ist, z.B. an Flughäfen, Bahnhöfen, Rechenzentren oder Energiekraftwerken. Der Sicherheitsleitstand von primion bietet also die komplette Kontrolle und Übersicht über sicherheitsrelevante Bereiche; und dies bei maximalem Bedienkomfort.



primion wird in München aber natürlich das gesamte Leistungsportfolio der Soft- und Hardware für Zutrittskontrollsysteme, mechatronische Elemente, Offline-Schließsysteme sowie Zeitwirtschaftssysteme zeigen. Denn als einer der wenigen Anbieter kann primion diese Anforderungen erfüllen und miteinander verknüpfen.







