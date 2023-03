„Sichern Sie Ihr Unternehmen“

Norderstedt (mr/lm) „In einem Ernstfall zählt jede Sekunde! Schützen Sie Ihr Unternehmen aktiv vor Einbrüchen,“ empfiehlt Andreas Münster, Inhaber von elektroMünster. Bei elektroMünster erhalten Kunden unter anderem auch eine große Auswahl an hochwertigen Sicherheitssystemen und Alarmanlagen.



Der Fachmann berichtet: „Selbst eingebaute Alarmanlagen oder Überwachungskameras haben sich oft als ,Eigentor‘ erwiesen – das hat uns die Erfahrung gezeigt.“ Um sich richtig effektiv zu schützen, sollte die Montage solcher sensiblen Sicherheitssysteme ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden.



Die empfindlichen Sensoren können an Eingangstüren, Fenstern oder auch Fenstertüren angebracht werden, so wird allen Unbefugten das Eindringen in das Gebäude erheblich erschwert. Außerdem melden die intelligenten Sicherungen jeden Einbruchsversuch an die Alarmzentrale.



Bedienung via App

Überall und jederzeit Gewissheit haben: Heutzutage ist der Zugriff via Webbrowser oder App von einem Smartphone oder Tablet über einen Internetzugang überhaupt gar kein Problem mehr. „Lassen Sie sich bereits beim Einbruchsversuch alarmieren. Nutzen Sie die Video-Gegensprechanlage mit Ihrem Tablet oder verschaffen Sie sich einen Überblick über die Situation anhand der Alarmbilder“, so der Fachmann.



Rund-Um-Service

„Wir beraten Sie gerne ausführlich und informativ und finden anhand Ihrer Angaben das perfekte Sicherheitssystem für Ihr Unternehmen. Die fachgerechte Montage, Wartung und auch Reparatur gehören selbstverständlich ebenfalls zu unserem Service“, verspricht Andreas Münster. Bei elektro- Münster sind für alle Gegebenheiten die richtigen Sicherheitssysteme zu finden. „Beliebt bei unseren Kunden sind vor allem die Full-HD-Video-Einrichtungen mit Rauschunterdrückung, Nachtsicht- und auch 360-Grad-Panoramalinsen- Systeme.



Die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter von elektroMünster zeugt von hoher Kompetenz und Professionalität. Nur die Montage und Installation von Sicherheitssystemen, die von einem Fachmann durchgeführt worden sind, gewährleisten eine zuverlässige Funktion. „Besuchen Sie uns in Norderstedt oder informieren Sie sich auf unserer Website über unser umfassendes Serviceangebot“, lädt der Profi ein.

Veröffentlicht am: 03.04.2018