„Sie haben das Problem, wir die Lösung“

Ellerbek (mp/em) Die TMH Elektrotechnik GmbH ist ein qualitätsorientiertes Zukunftsunternehmen, das sich seit 1988 der Lieferung von Ersatzteilen auf dem Sektor der Elektrotechnik und MSR-Technik in Seefahrt und Industrie verschrieben hat. Bei den großen deutschen Reedereien, Zulieferern für die Schifffahrt und in der Industrie genießt TMH großes Ansehen aufgrund seiner technischen Kompetenz und der Kenntnis der Besonderheiten der Schifffahrt.



„Wir sind seit 24 Jahren ein zuverlässiger Partner im Bereich Elektrotechnik (Verkauf-Beratung-Service). Wenn unser Kunde uns eine Aufgabe stellt, bieten wir Ihm die bestmögliche Lösung“, betonen die Geschäftsführer Thomas Machacek und Andree Rathkamp (Foto). Die TMH Elektrotechnik GmbH beschäftigt derzeit 23 Mitarbeiter, darunter aktuell eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Im August folgt eine weitere Auszubildende. „Meilensteine sind für uns die Partnerschaften mit DANFOSS, ABB und EMMERSON DAMCOS“, so Thomas Machacek.



Andree Rathkamp ergänzt: „In den Jahren seit der Gründung sind wir stetig weitergewachsen und haben immer wieder neue Partner dazugewonnen. Unser Bestreben ist es, täglich noch besser zu werden.“ Dabei spart das Unternehmen nicht auf Kosten des Kunden. Ein gesundes Verhältnis der Kosten und des langfristigen Nutzens hat hier oberste Priorität. „Denn wir sind davon überzeugt, dass bei Einsatz unserer Produkte, insbesondere in der Seefahrt, Qualität und Erfahrung in Planung sowie Verantwortungsbewusstsein höchsten Stellenwert haben muss“, erklärt Andree Rathkamp. Thomas Machacek weiter: „Unser Unternehmen liefert im aftersales Bereich hochqualitative Ersatzteile. Eine enge Beziehung zu unseren Kunden, modernste Beschaffungsprozesse und engagierte Mitarbeiter ermöglichen es uns, auf neue Techniken im Markt mit den richtigen Produkten zu fairen Preisen zu reagieren.“



Das Miteinander wird bei der TMH Elektrotechnik GmbH groß geschrieben. Die Mitarbeiter stehen hinter der Arbeit des Unternehmens. Die Geschäftsführer erklären: „Wie wir miteinander arbeiten, wird erkennbar in einer offenen und toleranten Atmosphäre sowie persönlichen Umgangsformen geprägt von der Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen. Wir praktizieren die Hol- und Bringschuld von Informationen. Wir wollen ein Berufsleben lang zusammen bleiben und geben die von allen mitgetragenen Werte an neue Kollegen weiter. Es wird auf eine ausgewogene Work-Life- Balance geachtet. Das gemeinsame Wissen und Können gehört zu unseren Stärken.“

Veröffentlicht am: 23.05.2012