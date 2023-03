Silvester-Gala in Berlin

Neumünster (ls/sw) Das Geschäftsjahr glamourös beenden! Die letzten Meetings sind beendet und ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende. Möller´s Reisedienst hält über Silvester ein dreitägiges Galaprogramm in dem renommierten 4* Estrel Hotel in Berlin bereit.



„Auf Sie wartet eine unvergessliche Silvester- Gala-Show mit Höhepunkten aus ,Stars in Concert’. Das ganze Event wird im Las Vegas-Stil veranstaltet und alle drei Tage sind von uns ausgearbeitet, sodass Sie alles rundum sorglos genießen können“, erklärt Peter Möller. Der erste Tag beginnt mit der direkten Anreise nach Berlin und einer Stadtrundfahrt. Anschließend geht es in das 4* Estrel Hotel, das über großzügige Zimmer, verschiedene Bars und Restaurants sowie über einen Fitness- und Wellnessbereich verfügt – das Abschalten vom Geschäftsalltag ist garantiert. Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet kann das Zentrum Berlins erkundet werden. Am Abend geht es dann zur Silvester-Gala-Show im Estrel Convention Center. „Zum Empfang wird ein Begrüßungsgetränk gereicht, danach wird das erstklassige Gala-Buffet eröffnet und Sie erleben den ganzen Abend über die Highlights der Show ,Stars in Concert’. Ein Extrahöhepunkt ist das große Feuerwerk direkt vor dem Hotel. Anschließend gibt es ein Mitternachtsimbiss und ein DJ sorgt für die richtige Tanzmusik“, verspricht Peter Möller. Der letzte Tag endet mit einem Neujahrs-Frühstücksbuffet, bevor es auf die Rückreise geht und entspannt in das Jahr 2015 gestartet werden kann.



Foto: Silvester im Estrel Hotel feiern.

Veröffentlicht am: 25.08.2014