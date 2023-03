„Sind Sie sicher?“

Norderstedt (nm/jj) Was geht in einem Hausgerät, hinter einer Steckdose oder einer überhitzten Leitung vor sich? Sicher sind sich darüber die Kunden von elektro- Münster dank des E-CHECKs.



„Unser Auto lassen wir alle zwei Jahre genauestens überprüfen, beim Haus sollten wir jedoch auch öfter mal genauer hinsehen“, mahnt Inhaber Andreas Münster. Er selbst empfiehlt die Überprüfung der elektrischen Anlagen alle fünf bis zehn Jahre und selbstverständlich beim Nutzerwechsel. „Bei uns ist noch nie was passiert“ – diesen Satz hört man als Elektrodienstleister häufig, aber genauso soll es auch bleiben. Mehr als 75 Prozent aller Immobilien in Deutschland sind über 15 Jahre alt. Durch den E-CHECK sollen Mängel an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, die Gefahren für Personen, Tiere und Gegenstände in sich bergen, erkannt werden. elektroMünster steht Kunden auch in diesem Bereich mit kompetentem Service von der Beratung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zu Reparatur und Wartung zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 29.05.2013