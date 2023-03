Smarter Finanzbegleiter für eine mobile Generation

Quickborn/Frankfurt am Main (em/sh) Für dieses Jahr kündigt Arno Walter (Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG) einige Innovationen an, mit denen comdirect als smarter Finanzbegleiter Bankgeschäfte einfacher und bequemer machen soll. Im Fokus stehen dabei die Bedürfnisse einer zunehmend mobilen Generation.



Wie zum Beispiel eine innovative Chat-Überweisung, die ab sofort per App zur Verfügung steht. Überweisungen funktionieren damit so unkompliziert wie das Senden einer Textnachricht. Weitere Funktionen werden in kurzer Zeit folgen. Auch beim Thema Sprachsteuerung geht comdirect als Branchenpionier weiter voran: Pünktlich zum Marktstart des Echo Spot von Amazon hat comdirect den passenden Alexa Skill zur Realtime-Abfrage von Börsenkursen entwickelt.



Ein weiteres wichtiges Thema für das Jahr 2018 ist der Ausbau des Angebots für Wertpapierkunden mit dem Ziel, die erste Adresse für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren zu sein. Außerdem startet noch im ersten Quartal die comdirect Akademie, eine Lernplattform rund um das Thema Wertpapiere. Finanzwissen wird einfach und spielerisch über interaktive Elemente und Videos vermittelt. Mit dem Ziel, insbesondere Frauen zu motivieren, sich mit Finanzthemen besser vertraut zu machen, hat comdirect bereits im Januar eine neue Initiative ins Leben gerufen: die finanz-heldinnen. Mit Informations- und Schulungsangeboten, Veranstaltungen und Beispielen von anderen Frauen möchte die Initiative Frauen dazu ermutigen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und sie auf dem Weg in ihre finanzielle Unabhängigkeit begleiten.



