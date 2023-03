So findet man den richtigen Bürostuhl!

Norderstedt (md/nl) Ergonomischer Bürostuhl gesucht? Den und vieles mehr finden Unternehmer bei BüroProfi Nord in Norderstedt. Urte Mager und ihr Team von der Anwalts- und Notarkanzlei Mager gehörten zu den ersten Kunden von Andreas Preugschat und sind bis heute mehr als zufrieden.



„Ich habe Andreas Preugschat über den BDS Norderstedt kennen gelernt. Einer der Grundsätze des Vereinsvorsitzenden Helmut Münster war es, Geschäfte untereinander zu machen, um die ortsansässigen Unternehmen zu stärken“, erklärt die Notarin und Rechtsanwältin. „Ich habe keine Zeit, mich um unsere Büroausstattung und unseren Bürobedarf zu kümmern; es muss einfach und unkompliziert laufen – und das tut es. Da wir mit dem Service und der sofortigen Bearbeitung mehr als zufrieden sind, bestellen wir mittlerweile unseren gesamten Bürobedarf bei BüroProfi Nord.“



Funktionale & schicke Büromöbel

Auch die Archivregale und Aktenschränke mit Hängeregister kommen aus dem Hause BüroProfi Nord. Hier haben Andreas Preugschat und seine Mitarbeiter vom ersten Entwurf, über die Planung bis hin zur Umsetzung einschließlich Aufbau alles übernommen.



Ergonomische Bürostühle runden das Angebot ab

„Besonders begeistert bin ich von dem Service. Andreas Preugschat hat mich bisher immer hervorragend bei der Auswahl neuer Bürostühle beraten. Da ich täglich viele Stunden am Schreibtisch sitze, ist mir ein ergnomischer Stuhl, auf dem ich mich wohlfühle, besonders wichtig. Ich möchte, dass meine Gesundheit auch nach einem langen Arbeitstag keinen Schaden nimmt“, erklärt Urte Mager. „BüroProfi Nord bietet an, dass man auf den Bürostuhl zwei bis drei Wo-chen Probesitzen kann. So konnte ich in Ruhe testen, ob der Bürostuhl AURIS zu mir und meinen Anforderungen passt.“ Bei Nachfragen können Urte Mager und ihr Team sich zudem auf eine schnelle Antwort verlassen. „Hier wird sich sofort gekümmert. Es findet nicht nur ein Verkauf statt, sondern Andreas Preugschat und seine Mitarbeiter übernehmen auch die Nachsorge. Es stimmt einfach alles, vom sehr guten Fachwissen über qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen bis hin zum Interesse am Wohl des Kunden.“



Gerne steht Andreas Preugschat Unternehmern persönlich unter Telefon 040 / 547 94 11 zur Verfügung.



Foto: Urte Mager, Notarin und Rechtsanwältin, ist begeistert von dem umfangreichen Service, den Andreas Preugschat bietet.

Veröffentlicht am: 06.11.2012