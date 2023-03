So geht der Profi die Bürogestaltung an

Norderstedt (sw/kv) Der erste Eindruck zählt! Nicht nur die Außenfassade, sondern auch die Geschäftsräume sind die Visitenkarte des Unternehms. Ein stimmiges Gestaltungskonzept gibt Kunden ein entspanntes Gefühl und für Mitarbeiter ein motivierendes Arbeitsumfeld.



„Wichtig ist für uns, dass wir in Unternehmen fahren, um uns direkt vor Ort ein Bild von den Geschäftsräumen zu machen. So können wir direkt Aufmaß nehmen, Sie über Gestaltungstechniken informieren und auf die Wünsche der Kunden eingehen, ohne den Betriebsablauf zu stören“, erklärt Rainer Suhr, Geschäftsführer von R. Suhr Innenausstatter.



Spiel von Farbe und Licht

Optimal für die Räumlichkeiten sind exklusive Farben oder Tapeten. Ergänzt durch ein stimmiges Lichtkonzept werten sie die Geschäftsräume auf und vermitteln dem Kunden eine einladende Atmosphäre. Beispielsweise können LED Lichter in eine Stuckleiste eingearbeitet werden, die sich durch eine Fernbedienung steuern lassen. „Gerne beraten wir unsere Kunden auch vorab in unseren Ausstellungsräumen über andere Wandgestaltungstechniken. Kommen Sie vorbei“, lädt der Fachmann ein. Die Fachleute von R. Suhr Innenausstatter wissen dank ihres Know-hows, auf welche unscheinbaren Kleinigkeiten sie achten müssen, damit später alles haargenau passt. Wer seine Büro-Räumlichkeiten neu und modern einrichten möchte, kann auf die Beratung der Experten setzen.



Veröffentlicht am: 12.02.2018