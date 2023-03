So schützen Sie Ihr Unternehmen

Bad Bramstedt (th/kv) Der Bedarf nach Sicherheit ist aktuell so groß wie lange nicht mehr, die Zahl der Einbrüche wächst stetig und damit auch die Notwendigkeit sich zu schützen. Gerade Unternehmen stehen besonders hoch im Kurs bei Kriminellen, denn hier ist oft die Sicherheit gegeben, dass die Gebäude in der Nacht unbewacht sind und somit ein leichtes Ziel abgeben.



Ein Einbruch kann immensen Schaden anrichten, der bis hin zum Produktionsstopp reichen und existenzbedrohend sein kann. Um diesem Risiko vorzubeugen, greifen immer mehr Unternehmen auf hochwertige Sicherheitssysteme und Wachschutzfirmen zurück. Dieser Wirtschafts.Fokus stellt die Sicherheitsunternehmen der Metropolregion Hamburg vor.



Die neue Regionalleitung der W.I.S. Unternehmensgruppe zur Verstärkung des Nordens

Hamburg (em) Mit Jörg Kieneke hat die W.I.S. Unternehmensgruppe ein neues Mitglied ins Führungsteam berufen Ende 2016 startete Jörg Kieneke bei der W.I.S. Sicherheit + Service und übernahm die Verantwortung als Regionalleiter für den Bereich der Sicherheitsdienstleistungen in der W.I.S.



Region Nord. Mit mehreren Jahren Branchenerfahrung – sowohl in der Dienstleistung als auch auf Kundenseite – komplettiert Jörg Kieneke seither die Führungscrew der W.I.S. Die Region Nord umfasst die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Teile Mecklenburg-Vorpommerns. Regionaler Hauptsitz und Auftragsschwerpunkt ist die Metropolregion Hamburg. Neben dem strukturellen Ausbau der mobilen Dienstleistungen in der Region steht für Jörg Kieneke vor allem die Entwicklung der Industriekunden im Bereich hochwertiger Empfangs- und Werkschutzdienstleistungen im Vordergrund.



Mit den Top Referenzkunden Jungheinrich, Deutsche Post, Hamburg Süd, Polizeidirektion West und Eppendorf ist das Unternehmen bereits heute erfolgreich in zahlreichen Zukunfts- und Wachstumsbranchen sowie für öffentliche Auftraggeber in Norddeutschland tätig. „Wir wollen uns dauerhaft als Qualitätsanbieter etablieren und entsprechend unseres Auftragsvolumens als TOP 5 Unternehmen in unseren Märkten wahrgenommen werden,“ erläutert Jörg Kieneke das angestrebte Ziel des Unternehmens. „Mit einem engagierten Team, gelebter Kundennähe und fachlicher Kompetenz machen wir den Norden sicher.“



Erstklassiger Sicherheitsdienst für Ihr Unternehmen

Hamburg (em) Die Erfolgsgeschichte des heute weltweit agierenden Sicherheitsdienstleisters begann vor 15 Jahren als One-Man-Show. Mittlerweile ist die EPP-Sicherheitsmanagement GmbH ein Garant für die Sicherheitsbranche. Seitdem lebt die Firmenphilosophie von den Werten Professionalität und Diskretion. Punkte die in der Sicherheitsbranche über den Erfolg eines Unternehmens entscheiden.



„Mit Dependancen in Frankfurt und Berlin sind wir in der Lage nahezu jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Vom allgemeinen Sicherheitsmanagement über den Objektschutz, zu dem auch Empfangsdienste sowie die Hotel- und Boutique-Security gehören, bis zum Veranstaltungsschutz, VIP-Fahrservices und unserem Steckenpferd der ersten Stunde - dem Personenschutz - sind wir in der Lage alle Bereiche rund um das Thema Sicherheit abzudecken.“ so Zeeshan Nasir, Geschäftsführer der EPP-Sicherheitsmanagement GmbH.



Mit gnadenlos professionellem Anspruch und dem nötigen Fingerspitzengefühl sowie einem zuvorkommenden aber höchst diskreten Service hat sich das Unternehmen seither bis in die erste Luxus-Liga der Sicherheitsbranche vorgearbeitet. Wer hier das Bedürfnis nach Sicherheit verspürt, weiß wo er sich melden muss.



Neben wohlhabenden Privatpersonen nehmen auch Königshäuser, staatliche Delegationen und DAX 30 Unternehmen die Dienstleistungen der Sicherheitsfirma in Anspruch. Diskretion, professionelles Auftreten und ein gepflegtes Äußeres sind für die Mitarbeiter der EPP-Sicherheitsmanagement GmbH selbstverständlich.

Veröffentlicht am: 31.05.2017