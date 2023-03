So sicher kann kein Mensch sein!

„Bei der maschinellen Zweitverblisterung nach § 13 AMG sortieren, verteilen und verpacken modernste computergestützte Automaten mit validierter Software die erforderlichen Medikamente pro Patient und Einnahmezeitpunkt genau so, wie die Verordnung es vorgibt“, erklärt Jürgen Wölffel, Leiter der Herstellung. Gleichzeitig mit dem Verpackungsprozess werden alle relevanten Informationen auf jeden einzelnen Blister aufgedruckt. Die Holstein-Blister GmbH fertigt die Blisterschläuche nach den Vorgaben der Kunden und stellt aktuelle Tablettenfotos, Beipackzettel sowie weitere wichtige Informationen zu den verblisterten Arzneimitteln zur Verfügung. „Durch die manuelle Einzelkontrolle jeder Blistertüte, können wir sichergehen, dass nur einwandfreie Tüten das Unternehmen verlassen“, so Jürgen Wölffel weiter. „Sollte sich in Notfällen an der Einnahme beziehungsweise an den Medikamenten etwas ändern, garantieren wir eine Reaktionszeit von 4 bis 6 Stunden“, so die Experten abschließend.Jürgen Wölffel, Leiter Herstellung und Apotheker, ist überzeugt von der maschinellen Zweitverblisterung von Arzneimitteln.