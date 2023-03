Elmshorn (em/lm) „Möge der Regen an den Fensterscheiben Dich nicht von Deinen guten Vorsätzen abbringen.“ (Irischer Segenswunsch)



Ein fast verregneter Mai im Jahr 2013 hinterließ seine sichtbaren Spuren auch in Norddeutschland. Die Nässe aus dem wassergetränkten Boden dringt nun in so manchen Keller bestehender Häuser. „Galt eine Hausunterkellerung vor Jahren noch als Abstellraum, als Standort für den Heizkessel oder Vorratsraum und Partykeller“, gibt der Architekt Jürgen Mohr aus Elmshorn den Mitgliedern des BCE (Business Club Elmshorn d.Red.) beim Unternehmertreffen früh morgens um 7 Uhr in die Runde, „legt der Bauherr längst Wert auf eine komfortablere Ausstattung: der Keller dient als zusätzlicher Nutzraum für das Home-Office, als Hobbyraum oder Schlafzimmer für Gäste.“



Die Mitglieder – Handwerker und Dienstleister – hören aufmerksam zu, als Mohr fortfährt: „Einer meiner Kunden rief mich an, er habe nun auch einen ‚nassen Keller’, da müsse ganz schnell etwas passieren.“ Jürgen Mohr handelt prompt. Ein Anruf bei seinem Mitgliedskollegen, dem Bausachverständigen Dipl.-Ing. Rainer Schmidt aus Kiebitzreihe: „Rainer, ich brauch Dich!“ Unkonventionell und rasch war ein Termin gemacht. An Ort und Stelle trafen sich der Architekt Dipl.-Ing Jürgen Mohr und der Bauunternehmer und Sachverständige Schmidt in dem durchfeuchteten Keller. Der Bauherr war beeindruckt, die Lösung für einen nachhaltig trockenen Keller überzeugend. So stehen sie sich zur Seite, die Unternehmer des BCE, weil sie sich gut kennen und genau wissen: Auf die Leute kann ich mich verlassen. Wann besuchen Sie – Handwerker und Dienstleister – uns zu einem morgendlichen Frühstück? Alle 14 Tage treffen wir uns. Anmeldung bei unserem IT-Mann Sönke Jensen, www.pc-expert-team.de unter Tel.: 04121 / 470 586 oder info@pc-expert-team.de.



Foto: Neukunden füreinander generieren und miteinander stark sein – die Mitglieder des Business Clubs Elmshorn freuen sich über weitere interessierte Mitstreiter. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 25.06.2013