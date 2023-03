So „tickt“ der Betriebsrat

Hamburg (red/ab) m Rahmen des Business- Frühstücks treffen sich Gleichgesinnte zum Erfahrungsaustausch, um über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Chancen zu unterschiedlichen Themen zu diskutieren, aber auch fachliches Knowhow auszutauschen.



Thema am Donnerstag, 25. September, um 9 Uhr ist der Betriebsrat. Zu Gast ist Referent Jörg Schröder, Inhaber Business- Gardening. Wohl in keinem anderen betrieblichen Umfeld treffen Vorurteile und Dogmen geballter aufeinander, als zwischen Betriebsrat und Management. Deutsche Unternehmen verlieren in mitbestimmungsrelevanten Projekten etwa 20 bis 30 Prozent des HR-Budgets, weil den handelnden Personen gegenseitiges Verständnis fehlt.

Arbeitsrecht-Seminare werden von beiden Betriebsparteien gern gebucht – im Ergebnis stärken diese Seminare oft nur die Sicht der eigenen Position. Wie sagt der Jurist: „Es kommt darauf an “ So sparen Sie weder Kosten, noch stärken Sie die Firmenkultur im positiven Sinne. Rechtzeitig anmelden! Mit einer verbindlichen Anmeldung ist ein Kostenbeitrag von 18 Euro pro Person verbunden. In dem Kostenbeitrag sind ein abwechslungsreiches Business-Frühstück und alle Heißgetränke enthalten.

Veröffentlicht am: 21.08.2014