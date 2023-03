B2B-NORD Bewertung:

Dann ein erstes Stocken, als ich das Buch aufschlug. Es ist wirklich sehr ungewöhnlich geschrieben. 120 Behauptungen, oder wie der Autor es nennt, 120 Tipps für den perfekten Flirt - so verkaufen Sie sich richtig. Dazu neben jedem Tipp noch eine Karikatur. Linke Seite Tipp, Rechte Seite Karikatur. Die Tipps sind in immer gleicher Form gestaltet: Topverkäufer weiß, Topverkäufer kennt, Topverkäufer erstellt und so weiter. Schema: Behauptung, kurzer Ratschlag, nächster Tipp. Eingeteilt ist das Buch in fünf Bausteinen: Einstellung, Strategie Prozesse, Methoden und Verkaufsgesprächsführung. Als Zusammenfassung die zehn größten Fehler bei der (Sozial) Akquise!Wieder Schema: Topverkäufer wissen, Topverkäufen machen, Topverkäufer greifen ...! Ich mag ja Bücher die Anders sind als alle Anderen. Doch dieses Buch erfüllt für mich nicht die Kriterien eines „must have“ Buches um erfolgreicher im Verkauf zu sein. Als Speaker stellt sich Jens Löser ganz anders dar, da würde ich ihn immer weiterempfehlen.Doch heute ging es um sein Buch! Dieses Anderssein mag der Eine oder Andere mögen, ich nicht, zumal wenige Neuigkeiten dabei waren. Eine Aneinanderreihung von Bekannten.