So werden Mitarbeiter zu einem Team

Bispingen (jhw/lm) Die Experten für abwechslungsreiche Teambuilding-Maßnahmen – die BusinessPartner Bispingen – sorgten auf der B2B NORD mit ihrem Stand erneut für große Aufmerksamkeit und positive Resonanz mit ihrem außergewöhnlichen Angebot.



Bereits zum dritten Mal präsentierten sich die BusinessPartner auf der B2B NORD. Ihren Messeauftritt stellten sie ganz und gar unter das Motto des Teambuilding. Dazu hatten sich die Partner ordentlich was einfallen lassen.



Messe unter Palmen

Der Messebesucher konnte sich unter Palmen, mit einem kühlen Getränk in der Hand und in einem Kart sitzend ein Bild über die buchbaren Teambuliding-Angebote in Bispingen machen. Durch die Messe konnten die BusinessPartner erneut ein breites Publikum auf sich aufmerksam machen.



Perfekt präsentiert

„Viele unserer Kunden und Besucher nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und konnten sich so über die aktuellsten Entwicklungen im Teambuilding informieren. Die überaus positive Resonanz führen wir aber auch auf unser Messekonzept und einen zentralen Platz in der MesseHalle zurück”, berichten die BusinessPartner. „Es ist die Vielfalt des Angebotes direkt vor den Türen Hamburgs, die uns total überraschte”, so ein Besucher am Messestand.



Die erste Adresse: Bispingen

Warum also weite Reisen buchen? Teambuilding geht direkt nach einer kurzen Autofahrt los und kann super kombiniert werden. Die BusinessPartner bieten in kurzer Entfernung zu einander eine große Vielfalt an Teambuilding- Maßnahmen an. „Wir sind im November natürlich wieder auf der B2B NORD dabei”, sagt Natascha Gellersen-Mielke von der Bispingen Touristik abschließend mit einem lachenden Gesicht.



Foto: Auf der B2B NORD konnten sich die Geschäftsführer und Entscheider vor Ort über die außergewöhnlichen Teambuilding-Angebote in Bispingen informieren.

Veröffentlicht am: 27.04.2016