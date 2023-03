Sofort Stromkosten senken!

Norderstedt (em) Das Solarzentrum Norderstedt bietet ab 2013 zusammen mit dem Solarteam Nord GmbH, Norderstedt eine Analyse zur Senkung der Stromkosten für Gewerbe- und Industriekunden an.



Auf der Basis von aktuellen Verbrauchsdaten, Preiskonditionen und der örtlichen Gegebenheiten wird das Kostensenkungspotential ganzheitlich überprüft. Neben besseren Einkaufskonditionen werden auch wirtschaftliche Lösungen zur Eigenerzeugung von Strom analysiert und angeboten.



Nach neuesten Erhebungen der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) wollen immer mehr Unternehmen die Stromversorgung in die eigenen Hände nehmen, um die zu erwartenden Preissteigerungen der Zukunft zu stoppen. Ein Baustein der Maßnahmen zur Kostensenkung kann sein, Solarstrom selbst zu erzeugen und zu verbrauchen. Die Solarförderung und die Nutzung fremder Stromnetze stehen dabei nicht im Fokus, sondern der wirtschaftliche Eigenverbrauch. „Gewerbe und Industrie verfügen vielfach über große Dächer und benötigen den Strom vorwiegend tagsüber“, wie Thomas Leidreiter vom Solarzentrum Norderstedt ausführt, „und können mit einem eigenen Kraftwerk auf dem Dach eine Kilowattstunde Solarstrom für 0,10 bis 0,15 Euro dauerhaft günstig und für bis zu 30 Jahre planbar erzeugen. Dies ist meist deutlich niedriger als der aktuelle Strombezugspreis.“



Vom Lastprofil zur eigenen Photovoltaik-Anlage

Um Betriebe umfangreich beraten zu können, ermittelt das Solarzentrum Norderstedt daher auch das Potenzial des Eigenstromverbrauchs. Dazu wird das individuelle Lastprofil analysiert und mit der zu erwartenden Stromproduktion einer Photovoltaik-Anlage auf dem Firmendach verglichen.



Solarstrom-Eigenverbrauch maximieren

Die Größe und Ausrichtung des Dachs, der Strombedarf, der derzeitige individuelle Strompreis, die zu erwartende Steigerung des Strompreises sowie die Kosten einer geeigneten Solarstromanlage werden berücksichtigt. Die potenzielle Photovoltaik-Anlage werde dann so ausgelegt, dass so viel Eigenstrom wie möglich verbraucht und damit der Zukauf von Strom erheblich gesenkt werden kann.



Eigen- oder Fremd-Investment

Für die Umsetzung von eigenen Stromerzeugungsanlagen bietet das Solartzentrum Norderstedt Finanzierungs- und Contractingmodelle an, so dass die Liquidität und das Investitionsbudget der Unternehmen nicht in Anspruch genommen werden. Am 27. Februar, um 11 Uhr, stehen die Möglichkeiten der Reduzierung von Stromkosten im Mittelpunkt des nächsten Unternehmerfrühstücks. Anmeldungen sind im Solarzentrum Norderstedt möglich. Interessierte Unternehmer können Thomas Leidreiter vom Solarzentrum Norderstedt zusammen mit seinem Team unter Tel.: 040-325 990 12-0 kontaktieren.



Veranstaltungstipps!

2. + 3. Februar:

Messe Rund ums Haus,

Ort: TriBühne Norderstedt

Uhrzeit: von 10 bis 17 Uhr



27. Februar:

Unternehmerfrühstück,

Ort: Solarzentrum Norderstedt

Uhrzeit: um 11 Uhr



28. Februar:

Beratung vom Steuerberater

zum Thema Photovoltaik,

Ort: Solarzentrum Norderstedt

Uhrzeit: um 18 Uhr

Veröffentlicht am: 31.01.2013