Softwarelösungen für Kassenärztliche Vereinigungen

Neumünster (mp) Mit dem Knowhow von 25 Jahren als IT-Spezialist überzeugt die MS Management Systems GmbH ihre Kunden.



Bereits seit 1987 ist die MS Management Systems GmbH als eigenständiges Tochterunternehmen der Sauer Gruppe harmonisch gewachsen und beschäftigt heute ein Team von mehr als 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die MS Management Systems GmbH erstellt unter anderem die Abrechnungssoftware für die Kassenärztlichen Vereinigungen.

„Unser Produkt KVAI umfasst das komplette Softwarepaket zur Abrechnung der Kassenärzte in einer Kassenärztlichen Vereinigung. Annähernd 46 % der Kassenärzte in Deutschland, das sind ca. 55.000 Ärzte, erhalten ihr Honorar über ein Abrechnungssystem aus unserem Haus“, erklärt Dirk Carstens weiter. „Bei unserer Arbeit ist es sehr wichtig, dass wir termingerecht alle gesetzlichen Änderungen und Anpassungen fertigstellen.“



Die Sicherheit der Nutzer im Blick

Als Datenbankspezialist erstellt das Unternehmen auch Abrechnungsund Informationssysteme nach Bedarf. Ein weiterer, neuerer Bereich ist die Authentifizierung im Webbereich, um die Sicherheit für die Nutzer zu erhöhen. Dies wird gerade von großen Firmen aus dem gesamten Bundesgebiet gerne bei der Neumünsteraner Firma in Auftrag gegeben.



Auszeichnung zum „sehr guten Arbeitgeber“

Die Gesundheit ihrer 37 Mitarbeiter ist der MS Management Systems GmbH sehr wichtig. Für die Rückenschule, Entspannungskurse, gesunde Büroausstattung, Getränke, frisches Obst sowie ausliegende Zeitschriften zum Thema Gesundheit wurde das Unternehmen bereits als sehr guter Arbeitgeber ausgezeichnet. Mitte März feiert die MS Management Systems GmbH ihr 25-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung gab es kaum Fluktuation bei den Mitarbeitern, die aus ganz Schleswig- Holstein kommen.



„Unsere Mitarbeiter sind unsere Stärke!“

„Unsere 25-jährige Erfolgsgeschichte basiert auf motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem soliden unternehmerischen Hintergrund“, betont Dirk Carstens, Geschäftsführer der MS Management Systems GmbH.



„Diese beiden Komponenten bilden die optimale Voraussetzung, unser Wissen und unsere Leistungen auch in Zukunft anzubieten. Die Software-Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen und der weitere Ausbau der Geschäftsfelder in den Bereichen innovative Abrechnungs- und Informationssysteme und Beratung zum Thema Sicherheit sind die Ziele der kommenden Jahre.“

Veröffentlicht am: 29.02.2012