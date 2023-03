Solar macht unabhängig

Norderstedt (em) Die Fragestellung nach der Energiequelle der Zukunft wird in allen politischen und gesellschaftlichen Gruppen diskutiert. Gegensätzliche Interessen und unterschiedliche Interpretationen führen zu langen politischen Debatten.



„Wir Unternehmer müssen die Zukunft gestalten und dabei vor allem wirtschaftlich und verantwortlich für unsere Unternehmen handeln. Jeder Einzelne reduziert mit der Entscheidung für Photovoltaik die heutigen Abhängigkeiten von Strompreisentwicklung und Umweltbelastungen“, erläutert Thomas Leidreiter, der Geschäftsführer des Solarzentrums Norderstedt. Die Entwicklung der Photovoltaik ist in den letzten elf Jahren stark vorangeschritten und ermöglicht bereits heute die eigene Stromversorgung für einen konstanten Preis von ca. 17 Cent/kWh über die nächsten 30 Jahre. Wer erfahren möchte wie dies geht, wird im Solarzentrum weitere Einzelheiten erfahren. Zusätzlich bietet das Förderprogramm „Erneuerbare Energiegesetz“ (EEG) jedem Gewerbetreibenden, jedem Mehrfamilienhausbesitzer und jedem Privathausbesitzer an mit einer Photovoltaikanlage bares Geld zu verdienen und gleichzeitig in eine saubere und sichere Zukunft zu investieren.



Das Solarzentrum Norderstedt bietet hierzu die professionelle herstellerunabhängige Beratung und die Entwicklung von individuellen Energiekonzepten. Eine Ausstellung über die Nutzung der Solarenergie oder Vorträge zu Fachthemen runden das Angebotsspektrum ab. In den vergangenen Jahren wurden von dem erfahrenen Team Solarprojekte für Gewerbebetriebe, die Wohnungswirtschaft und Kommunen erfolgreich umgesetzt. Als Leuchtturmprojekt kann hier sicherlich die größte Bürgersolaranlage in der Metropolregion Hamburg Sonnenkraftwerk Henstedt- Ulzburg eG mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Millionen genannt werden. Weitere Bürgersolaranlagen mit der Möglichkeit der Beteiligung sind in Planung. Unterstützung bekommt Thomas Leidreiter vom Solarzentrum Norderstedt durch den ebenfalls im Hause des Solarzentrum beheimateten Photovoltaik-Installationsbetrieb Solarteam Nord GmbH. Die schlüsselfertige Realisierung von nachhaltigen Photovoltaik-Projekten ist so auf kurzen Wegen garantiert.



Seit sechs Monaten hat das Solarzentrum das Thema e-Mobilität in sein Angebot aufgenommen und bietet den Bau von Firmenparkplätzen mit Solartankstelle und e-Roller des ADAC-Testsieger zum Ausprobieren und Kaufen an.



Wenn man mehr Unabhängigkeit in der Stromversorgung sucht und das wirtschaftliche Wohl des eigenen Unternehmens im (Weit-)Blick hat, so steht das Team von Thomas Leidreiter aus dem Solarzentrum Norderstedt für eine erste Machbarkeitsanalyse gerne unter Tel.: 040 - 325 990 12-0 zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 11.05.2011