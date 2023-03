Solarstrom: Gefällt mir!

Norderstedt (em) „Photovoltaik? Ja Bitte!“ Mit dem neuen Button als Aufkleber können Freunde der Solarenergie zum Fan werden.



Unternehmen und Privatleute setzen verstärkt auf die Nutzung unabhängiger Energiequellen. Auf dem eigenen Dach kann die Photovoltaikanlage Strom produzieren, der direkt vor Ort verbraucht wird. Die Kosten für die kWh sind bereits heute günstiger (und vor allem für die nächsten 30 Jahre FIX) als die von Energieversorgern angebotenen und künftig steigenden Strompreise. Die Photovoltaikanlage wird in der Regel durch den Immobilienbesitzer betrieben.

Das Solarzentrum Norderstedt bietet jetzt die neue Möglichkeit an, den Solarstrom vom eigenen Dach Watt für Watt zu kaufen. Dafür errichtet das Solarzentrum Norderstedt auf eigene Kosten eine Photovoltaikanlage auf einem gewerblichen Dach und bietet dem Besitzer den Solarstrom zum Vorzugspreis pro kWh an. Die Technik und die Verfügbarkeit werden durch das Solarzentrum Norderstedt ebenso sichergestellt, wie die Finanzierung und die Installation. Weitere Informationen zur Umsetzung erfahren Solarfans im Solarzentrum Norderstedt bei Thomas Leidreiter.

Veröffentlicht am: 17.09.2012