Veröffentlicht am 31.08.2023

Kreis Segeberg (em) Die Arbeitslosenzahl ist saisonal im August gestiegen. Bei der Jobsuche darf auch der „berufliche Tellerrand“ verlassen werden!

In den Ferien ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Segeberg angestiegen. „Im August kamen mehrere Effekte zusammen. Zum einen nehmen viele Unternehmen ihre notwendigen Personaleinstellungen erst wieder zum Ende der Sommerferien vor. Zum anderen meldeten sich auch sehr viele Jüngere, die keinen direkten Übergang nach Abschluss ihrer Schul- oder Berufsausbildung hatten. Zudem schließen Qualifizierungen häufig zu den Ferien ab“, erläutert Thomas Kenntemich, Leiter der Agentur für Arbeit Elmshorn.

Viele Unternehmen sind bei Personalentscheidungen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage etwas vorsichtiger geworden. Der Arbeitsagentur zählt 135 Stellenangebote weniger als vor einem Jahr. Dennoch bleibt die Personalnachfrage mit aktuell 2.851 offenen Stellen im Kreis auf einem hohen Niveau.

„Gute Chancen bei der Jobsuche gibt es nach wie vor. Häufig liegen passende Möglichkeiten auch außerhalb der bisherigen Tätigkeit oder Branche. Daher gilt es bei der Jobsuche über den beruflichen Tellerrand hinaus zu denken. Auch die Unternehmen sind flexibler geworden und orientieren sich mittlerweile mehr am Bewerberpotenzial als an starren Stellenausschreibungen,“ erklärt Thomas Kenntemich. Dies sei besonders zu empfehlen, wenn die gewohnten Bewerbungen erfolglos bleiben.

So findet beispielsweise der Automobilkaufmann/ die Automobilkauffrau Berufsalternativen im Groß- und Außenhandel oder Logistikbereich. Gärtner und die Gärtnerinnen arbeiten im Garten- und Landschaftsbau und Baumschule wie auch in der Landwirtschaft oder als Straßenwärter/in. Und die Arbeitsagentur stellt als Arbeitsvermittler/in oder Berufsberater/in gerne Quereinsteiger/innen aus anderen Berufen ein.

Das Online-Tool New Plan (www.arbeitsagentur.de/newplan) der Bundesagentur für Arbeit unterstützt Menschen im Erwerbsleben bei der beruflichen Orientierung. New Plan hilft eigene Stärken zu erkennen und neue Perspektiven zu finden. Das Tool ist für alle, die in Ihrem beruflichen Leben etwas verändern möchten oder müssen und den richtigen Weg dafür suchen.

Ausbildungsstart weiterhin möglich – mehr als 370 Ausbildungsplätze waren im Kreis Segeberg noch unbesetzt!

Auch mit dem September starten wieder viele Jugendliche in ihre Ausbildungen. Es gibt aber etliche Ausbildungsplätze, die noch frei sind. Im Einzelhandel werden noch viele Nachwuchskräfte gesucht, besonders für den Lebensmittelverkauf. Weitere Ausbildungsmöglichkeiten gibt es beispielsweise als Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, als Fachkraft Lagerlogistik und in handwerklichen Bereichen wie z.B. als Elektroniker/in Energie und Gebäudetechnik. Sogar im kaufmännischen Bereich lagen noch Angebote z.B. für die Bereiche Büromanagement und Großhandel vor.

„Die suchenden Ausbildungsbetriebe geben passenden Bewerbungen meist bis in den Oktober hinein eine Chance. Auch in den kommenden Wochen können daher Ausbildungsverträge geschlossen werden! Wer sich für die offenen Angebote interessiert, sollte sich kurzfristig bewerben. Ich empfehle in dieser Phase den schnellsten Kontakt zu wählen, also anrufen, per Email anfragen oder auch direkt persönlich vorbeigehen“ erklärt Thomas Kenntemich.

Kurzentschlossene können sich unter 0800 – 4 5555 00 (gebührenfrei) oder über die Webseite www.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen bei der Berufsberatung melden. Die Arbeitsagentur berät ganz nach Bedarf zu Ausbildung, Studium, Alternativen und Überbrückungsmöglichkeiten.

Wenn es in der Ausbildung nicht gleich so klappt wie gedacht, gibt es auch Unterstützung von der Arbeitsagentur. Auszubildende erhalten bei Bedarf Zusatzunterricht und sozialpädagogische Betreuung - und das sogar schon ab Ausbildungsstart! Bei der „assistierten Ausbildung“ wird ein individuelles Paket abgesprochen, das ganz gezielt auf die Förderbedürfnisse des jungen Menschen und des Betriebes ausgerichtet ist. Kosten entstehen weder dem Auszubildenden noch dem Betrieb.

Kontakt für Ausbildungsbetriebe: 0800 - 4 5555 20 (kostenfrei).