Sommerfeste mit Strandfeeling

Hamburg (tk/jj) Der Sommer steht in den Startlöchern und die heißeren Tage kommen! Besonders für Unternehmen bietet sich in dieser Zeit die Gelegenheit, ausgiebige Sommerfeste zu feiern. Ein Sommerfest ist für einen Betrieb eine hervorragende Möglichkeit, sich bei seinen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit zu bedanken und der Motivation neuen Schwung zu verleihen.



Damit die Sommerparty auch garantiert gelingt, bedarf es im Voraus einer umfassenden Planung. Die S.O.F.A. GmbH übernimmt für seine Kunden die komplette Umsetzung solcher Events – dazu zählen unter anderem die Dekoration und ein passendes Rahmenprogramm.

„Für den Sommer haben wir wieder eine große Vielfalt an verschiedenen Attraktionen, mit denen wir Ihre Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen. Vom einzelnen Fun-Gerät bis hin zur Komplettanimation können wir alle Kundenwünsche erfüllen“, erklärt Christina Moldt, Zweigstellenleiterin in Hamburg. „Wie wäre es zum Beispiel mit einer Motto-Firmen-Feier zum Thema Strand? Die richtigen Module, Spiele und Dekorationen werden passend zu diesem Thema von uns inszeniert und lassen richtiges Strandfeeling aufkommen“, so Christina Moldt weiter. Zudem werden noch viele weitere Attraktionen wie zum Beispiel ein Rodeo Bulle oder der Human Table Soccer zum Verleih angeboten.

Veröffentlicht am: 02.05.2016