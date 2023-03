Sommerpause? Nicht beim BDS Nord!

Norderstedt (jj/ab) Ein Unternehmen führt sich nicht von selbst. Geschäftsführer und Führungskräfte wissen das genau und nutzen deshalb jeden Tag bestmöglich, um erfolgreicher zu werden und ihren Erfolg zu sichern.



„Es ist wichtig, jeden Tag unternehmerisch tätig zu sein“, weiß Birgit Wieczorek. Sie ist die erste Vorsitzende des Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte e.V. (kurz: BDS Nord) und mit Ihrem Unternehmen „Ausbildung On Demand“ selbst beruflich erfolgreich. „Bei der Planung der Treffen und Events versuchen wir natürlich immer, einen passenden Termin zu finden, der möglichst vielen Mitgliedern und Neugierigen die Teilnahme ermöglicht. Aus diesem Grund bieten wir verschiedene Formate vom Business-Frühstück am frühen Morgen bis zum Afterwork-Treff am frühen Abend an. Ein besonderes Augenmerk liegt selbstverständlich auch auf der Sommerzeit. In diesem Jahr wollen wir uns die Möglichkeit offenhalten, wöchentlich gemeinsam zu Netzwerken und uns über aktuelle Themen auszutauschen. Wo ging das besser als beim Afterwork-Treff im Arriba Strandbad?“



Jeden Donnerstag, ab dem 18. Juni bis zum Ende der Ferienzeit, können sich Mitglieder und Interessierte hier zum entspannten Netzwerken und Austauschen treffen. Los geht es jeweils um 19 Uhr mit herrlichem Ausblick auf den StadtparkSee. „Die frische Luft und das Urlaubsfeeling am See sind perfekt, um sich auszutauschen und den Feierabend konstruktiv zu nutzen“, so Birgit Wieczorek abschließend.

Veröffentlicht am: 18.05.2015