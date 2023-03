Sommerzeit ist Gleitzeit

Norderstedt (em/mhp) Traditionell findet das Programm der Wirtschaftsjunioren Segeberg im Sommer „ohne Schlips und Kragen“ und an der frischen Luft statt.



Modern und aktiv sind die Inhalte des Programms: In der Vergangenheit Klettern, Wasserski und Wakeboard. Im August 2017 ging es nun ganz entspannt mit einer Segway-Tour durch Norderstedts grüne Zonen.



„Es macht sehr viel Spaß, die grünen Oasen der Stadt Norderstedt mal von einer anderen Perspektive als beim Radfahren oder Laufen zu erleben“, so Julia Podzins, stellv. Kreissprecherin, nach der knapp Zweistündigen Tour. Entlang der Route entdeckten die Wirtschaftsjunioren, die aus dem gesamten Kreis Segeberg teilnahmen, so einiges an Norderstedt, was ihnen bisher unbekannt war.



„Meist ist man ja doch auf dem Weg zum Kunden mit dem Auto unterwegs. Da ist es schön, Norderstedt mal entspannt von seiner parkähnlichen Frischluftseite gesehen zu haben“, findet Dennis S. Klimek, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Segeberg. Claus Oppermann, Geschäftsführer der FLASHWAY GmbH & Co. KG aus Norderstedt (www. segway-tour-hamburg.de), lud die Wirtschaftsjunioren zu diesem Ausflug ein.



Im Anschluss trafen sich die Segway-Tourer und weitere Wirtschaftsjunioren und Gäste im Restaurant „Haus am See“ bei Anne Rumpel. Dort hatte im Vorjahr die Sommerzeit am Wasserskilift stattgefunden.



Die Wirtschaftsjunioren sind die Stimme der jungen Wirtschaft und mit mehr als 10.000 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft der größte Verband junger Unternehmer und Führungskräfte in Deutschland.



Sie sind überparteilich aber nicht unpolitisch, denn gesellschaftliches Engagement für Gründungskultur, Inklusion, ehrbares Unternehmertum und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen neben der Vermittlung von Bildung im Vordergrund.

Veröffentlicht am: 27.09.2017